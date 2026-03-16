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Sanidad

ADOS pide colaboración ciudadana para donar sangre antes del puente de San José

Aseguran que con motivo de los festivos los niveles en los grupos sanguíneos descienden 

Redacción Ferrol
16/03/2026 16:56
Cuartel de Dolores unidad ADOS
La unidad móvil de ADOS, en el Cuartel de Dolores, este lunes 
Daniel Alexandre
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Como es costumbre cuando se avecina algún día festivo, desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia se invita a los gallegos a donar en las jornadas previas al puente del 19 de marzo. “O obxectivo da presente campaña pasa por obter ao redor de 400 doazóns diarias, as precisas para garantir o axeitado abastecemento de compoñentes sanguíneos aos hospitais galegos”, subrayan desde la entidad.

Y es que normalmente, la coincidencia de fechas festivas provoca “unha lixeira diminución da participación, repercutindo no estado das reservas dos distintos grupos sanguíneos”, como se informa desde ADOS.

Cabe recordar que esta semana se desplazan varias unidades móviles a la zona para contribuir a mejorar el nivel de reservas, de modo que los residentes en Ferrolterra pueden aportar a esta causa.

El Campus de Esteiro recibirá este martes, en horario de mañana y tarde, uno de los vehículos medicalizados de ADOS. El lunes se desplazó otro al municipio de A Capela y las instalaciones del Tercio Norte, con una unidad situada frente al Cuartel de Dolores, y el autobús regresará este miércoles al Arsenal Militar y al concello pontés.

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