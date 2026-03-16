Adjudicada la dirección de obra de la fase de Esteiro del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’

Desde el Concello se confía en poder adjudicar las obras de la última etapa este mismo año Daniel Alexandre

El proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, uno de las iniciativas estrella de este mandato, dio esta mañana un nuevo avance con la adjudicación de los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de cara a la ejecución de la segunda fase de la intervención. Así lo anunció el Concello de Ferrol tras la aprobación en Xunta de Goberno Local del encargo, que es un paso indispensable para poder cumplir con el calendario de trabajos planteado –y que supone iniciar las labores, en el tramo comprendido entre la entrada de Navantia y la antigua puerta del astillero– para después de Semana Santa.

De este modo, el lote 1 del contrato, correspondiente con el servicio de coordinación integral y dirección de obra, fue adjudicado a la naronesa Proyfe por un total de 90.750 euros; mientras que el de seguridad y salud, por 14.066, será responsabilidad de la empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos. Tal y como se señaló en su momento, el objetivo del Consistorio es el de simultanear las obras de las dos primeras fases, con un plazo de ejecución de 18 y 15 meses, respectivamente, mientras que la última, que afecta al barrio de Caranza, comenzará su plazo de licitación en los próximos días.

Esta etapa del proyecto permitirá conectar las dos puertas del astillero mediante carriles bici y sendas verdes al tiempo que se reduce la altura de la muralla y se reurbanizan las calles Taxonera y Mac-Mahón.