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Ferrol

Abierta la convocatoria de ayudas para impulsar dinamización económica de Ferrol

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 150.000 euros para sus tres líneas

Redacción
16/03/2026 18:30
Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de marzo
Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de marzo
Emilio Cortizas
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El Boletín Oficial de la Provincia recoge, en su edición de este lunes, la convocatoria del programa de ayudas del Concello de Ferrol para el impulso de acciones e iniciativas de los sectores comercial, hostelero y de mercados municipales para la dinamización de la ciudad.

La propuesta, aprobada en Xunta de Goberno Local el pasado 23 de febrero, entra así en fase de recepción de solicitudes, que tendrá una duración de diez días a contar desde mañana mismo –es decir, hasta el próximo 30 de marzo–. Como se recordará, esta edición de 2026 cuenta con una dotación económica de 150.000 euros, a razón de 50.000 por cada una de las líneas de subvenciones habilitadas y las asociaciones profesionales, entidades empresariales, federaciones y otras organizaciones tan solo podrán optar a una de ellas.

Así, las tres modalidades de la presente convocatoria serán: ayudas destinadas al comercio y hostelería para la consolidación y mantenimiento de establecimientos, formación y adaptación a nuevas técnicas de gestión; aquellas dirigidas al fomento del tejido empresarial y el emprendimiento; y las enfocadas en la dinamización, modernización y promoción de los mercados muncipales.

Los beneficiarios, como recogen las bases, deberán tener su sede y desarrollar su actividad en Ferrol y, en todo caso, tendrán que ser entidades sin ánimo de lucro. El programa establece una cuantía máxima de 20.000 euros –o 10.000 por iniciativa– y, en caso de no agotarse los fondos destinados a una de las líneas, éstos podrán emplearse en cualquiera de las otras hasta completar el crédito asignado.

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