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Ferrol

Un “domingo de alegría” para la Diócesis al dar la bienvenida ayer al nuevo diácono Andrés Segura

Una concatedral de San Julián abarrotada celebró la ordenación, que presidió el obispo

Redacción
15/03/2026 21:43
Concatedral de San Julián ordenación de Andrés Segura como diácono
Segura, a la izquierda, durante la celebración de su ordenación
Daniel Alexandre
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Esta jornada corresponde al cuarto domingo de Cuaresma, el conocido como de “laetare” o “alegría”. Así lo recordó el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, al dirigirse a quienes llenaron la concatedral de San Julián para acompañar al ya diácono Andrés Segura en su ordenación, un día “muy feliz” para una Iglesia que recibe a un “nuevo servidor”. 

Concatedral de San Julián ordenación de Andrés Segura como diácono
La eucaristía comenzó a las cinco de la tarde
Daniel Alexandre

Con gran presencia de la comunidad colombiana de la comarca, puesto que de ese país latino es originario el eclesiástico —de hecho, su familia pudo acompañarlo desde allí en la distancia gracias al ‘streaming’—, la ceremonia contó también con muchos sacerdotes llegados de todas las parroquias diocesanas y con el colectivo de personas sordas con las que Segura ha tejido un gran vínculo, puesto que está aprendiendo lengua de signos para facilitarles el acceso a los cultos. 

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