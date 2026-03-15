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Ferrol

La Soledad salda su deuda con la banda de Granaderos con un “sentido homenaje” triple

La inauguración de una exposición, la ofrenda floral en recuerdo de Alfredo Martín y un recital para hacer memoria

Marta Corral
Marta Corral
15/03/2026 21:37
Exposición homenajea Granadero
El acto contó con la asistencia de numeroso público en las renovadas instalaciones de la Casa de Hermandad
Daniel Alexandre
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Cincuenta y dos años después de aquel estreno en la Semana Santa de 1974, las gaitas, las cornetas y los tambores de la banda de Granaderos volvieron a sonar este domingo en Ferrol Vello gracias al homenaje que ha querido brindar la Cofradía de la Soledad a una agrupación que desapareció a comienzos de los años 2000. 

Surgida en el seno de la hermandad de la mano de Alfredo Martín, gracias a sus actuaciones se garantizó la solvencia económica de la hermandad, se acometieron reformas en la capilla terciaria y se mejoró el patrimonio. 

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La memoria de los Granaderos, la banda que creó Alfredo Martín en Ferrol, revive desde este domingo

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Lo recordó el hermano mayor de la Soledad, Carlos Cal, en la inauguración de la exposición de fotografías y vídeos que se puede ver hasta el día 21 de marzo —de 18.30 a 20.30 horas— en su nueva Casa de Hermandad (Espartero, 17), agradeciendo la presencia de la hija del fundador, Ana Martín, que ejerce además el cargo de Ministra de la Orden Tercera de San Francisco en la zona. 

Aquellos maravillosos años

“Es un pequeño pero sentido homenaje a tanto niño que ahora es adulto, algunos ya son padres e incluso abuelos, que pertenecieron a la banda”, dijo Cal, reiterando que los granaderos “fueron el pilar, tanto económico como social, de esta cofradía durante muchísimos años y tenemos que agradecer estar hoy aquí, en gran parte, gracias a la labor que prestaron”. 

Exposición homenajea Granadero
El hermano mayor de la Soledad, Carlos Cal, dirigiéndose al público
Daniel Alexandre

Decenas de personas acudieron al acto, se reconocían en los vídeos y fotografías, e incluso la propia Martín colocaba el ros del traje de gala que se puede ver en un maniquí. 

Después, las tres bandas participantes en el concierto que acogió la capilla terciaria desde las siete —Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen— participaron en la ofrenda floral en memoria de Alfredo Martín que se realizó en la glorieta que lleva su nombre con la asistencia también de su hija, que agradeció emocionada el recuerdo a su padre. 

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