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Ferrol

Javier Pedreira se jubila tras casi 35 años de servicio en el Concello de Ferrol

El veterano recibió el cariño de sus compañeros el pasado viernes

Redacción
15/03/2026 21:20
El protagonista junto a algunos de los participantes en el homenaje
El protagonista junto a algunos de los participantes en el homenaje
Martín Barreiro
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El Gran Hotel Ferrol acogió el pasado viernes la comida de homenaje a Javier Pedreira, funcionario del área de Servizos Sociais del Concello, con motivo de su jubilación tras casi 35 años de dedicación. 

Alrededor de 60 compañeros y compañeras acudieron a la cita, en la que el protagonista quiso recalcar que “no es un adiós”, pues “seguiré estando a vuestro lado para lo que necesitéis”. 

Pedeira puso en valor la “vocación de servicio público” de los funcionarios y funcionarias de su departamento.

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