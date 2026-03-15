Javier Pedreira se jubila tras casi 35 años de servicio en el Concello de Ferrol

El protagonista junto a algunos de los participantes en el homenaje Martín Barreiro

El Gran Hotel Ferrol acogió el pasado viernes la comida de homenaje a Javier Pedreira, funcionario del área de Servizos Sociais del Concello, con motivo de su jubilación tras casi 35 años de dedicación.

Alrededor de 60 compañeros y compañeras acudieron a la cita, en la que el protagonista quiso recalcar que “no es un adiós”, pues “seguiré estando a vuestro lado para lo que necesitéis”.

Pedeira puso en valor la “vocación de servicio público” de los funcionarios y funcionarias de su departamento.