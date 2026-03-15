Ferrol
Javier Pedreira se jubila tras casi 35 años de servicio en el Concello de Ferrol
El veterano recibió el cariño de sus compañeros el pasado viernes
El Gran Hotel Ferrol acogió el pasado viernes la comida de homenaje a Javier Pedreira, funcionario del área de Servizos Sociais del Concello, con motivo de su jubilación tras casi 35 años de dedicación.
Alrededor de 60 compañeros y compañeras acudieron a la cita, en la que el protagonista quiso recalcar que “no es un adiós”, pues “seguiré estando a vuestro lado para lo que necesitéis”.
Pedeira puso en valor la “vocación de servicio público” de los funcionarios y funcionarias de su departamento.