Ferrol
Industria de CCOO convoca una reunión dirigida al personal pasivo de la compañía Endesa
Será este próximo miércoles en la sede del sindicato en Ferrol
Las Federaciones de Industria y de Pensionistas de Comisiones Obreras de Galicia convocan a todos los afiliados y simpatizantes pasivos da de Endesa a una asamblea informativa en la que se abordará la demanda de la tarifa eléctrica de los jubilados de la compañía eléctrica.
El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de CCOO –calle María, 42-44– este miércoles, día 18, a las 12.00 horas. Asistirán los responsables de ambas federaciones, informa el sindicato.