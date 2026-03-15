Ferrol en Común denuncia falta de personal en el servicio de psicología municipal

Suárez y Purriños, de Ferrol en Común, en imagen de archivo Daniel Alexandre

Ferrol en Común denuncia la escasez de medios humanos en el área de Benestar Social, en concreto en el servicio de psicología, que actualmente, señala la formación, solo tiene un profesional, cuando por población tendrían que ser tres.

La organización censura que el gobierno “non previse unha xubilación” y que no “facilite solucións para unha baixa de longa duración, quedando o servizo baixo mínimo e unha carga de traballo inalcanzable para unha única persoa”.

Recuerda FeC que la situación repercute directamente “na poboación máis vulnerable” y explica que la creación de una bolsa de trabajo “poría fin” al problema”, pero considera “inapropiado” que el Concello quiera utilizar la bolsa de profesionales de Igualdade.