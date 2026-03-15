El Santo Entierro ya tiene fecha de presentación de su nuevo Cristo del Desenclavo

El del año pasado fue el último Desenclavo con la antigua imagen Jorge Meis

La Hermandad del Santo Entierro anunciaba este domingo que será el viernes 27 de marzo —con hora por concretar— cuando presenten la nueva imagen del Cristo del Desenclavo que vendrá a sustituir a la talla secular que protagonizó la función del Viernes Santo hasta la fecha. El obispo presidirá la misa de bendición en San Julián, a la que acudirán los cofrades y que servirá para presentar esta adquisición.