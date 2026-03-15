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Ferrol

El Santo Entierro ya tiene fecha de presentación de su nuevo Cristo del Desenclavo

La hermandad de la Semana Santa ferrolana ha adquirido una talla que agrandará el patrimonio cofrade

Redacción
15/03/2026 21:46
El del año pasado fue el último Desenclavo con la antigua imagen
El del año pasado fue el último Desenclavo con la antigua imagen
Jorge Meis
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La Hermandad del Santo Entierro anunciaba este domingo que será el viernes 27 de marzo —con hora por concretar— cuando presenten la nueva imagen del Cristo del Desenclavo que vendrá a sustituir a la talla secular que protagonizó la función del Viernes Santo hasta la fecha. El obispo presidirá la misa de bendición en San Julián, a la que acudirán los cofrades y que servirá para presentar esta adquisición.

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