Del XVIII al siglo XX: las efemérides más destacadas de la Pasión ferrolana este 2026

El característico hábito del Santo Entierro está también de cumpleaños Jorge Meis

En celebraciones seculares como las procesiones de la Semana Santa de Ferrol todos los años se conmemoran hitos que nos hablan de los orígenes de la cita, de sus imágenes y cortejos, pero también de las cofradías que desaparecieron, de las órdenes que las propiciaron o de los templos que se han convertido en sus casas. Este 2026 no iba a ser distinto y hay un buen puñado de fechas a recordar que sirven, asimismo, para valorar la Pasión ferrolana que ha llegado a nuestros días.

Cuando César Carreño ejercía como presidente de la Junta, era habitual que en el discurso que pronunciaba en la presentación de la revista ‘Ecce Homo’ hiciese, como historiador que es, un repaso a las efemérides más significativas. Ahora, despojado de esa responsabilidad, ha querido hacer este inventario desde las páginas de la propia publicación, destacando cinco hitos que van del XVIII hasta el pasado siglo XX, empezando por el donativo que en 1751 realizó el por entonces obispo de Mondoñedo, Fray Antonio Alejandro Sarmiento, quien entregó al templo de San Francisco 3.000 reales para facilitar el avance de las obras.

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Ya en 1776, los archivos de la Cofradía de las Angustias constatan la contratación de un tamborilero para garantizar la presencia estable de la música en los cortejos. Asimismo, de 1881 data una relación “minuciosa” de las gastos de la Semana Santa, donde se contemplan los pagos a portadores, a los encargados del sermón del Encuentro, a los trompeteros, a los oficiales municipales y a la comunidad franciscana.

Tangible e intangible

Carreño recuerda también que hace 150 años, la hermandad de Esteiro encargó al escultor Baldomero Baño —autor también del primigenio Cristo de la Misericordia que se venera en el altar mayor de Dolores— la realización de los dos ángeles que flanquean ahora el hermoso trono plateado, así como las andas procesionales. A mayores, justamente hace un siglo, se inauguraba la Capilla de la Merced, un proyecto de Rodolfo Ucha, y se tallaba el Cristo Redentor que alberga en su interior, la imagen que celebró sus 100 años con una procesión extraordinaria en febrero.

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Otra cifra redonda es la que cumple la Hermandad del Santo Entierro, que salió por primera vez en procesión con su hábito el 1 de abril de 1951, hace 75 años, recuerda su hermano mayor, Antonio Sixto, valorando que de aquella primera indumentaria conservan a día de hoy todo tal y como se estrenó a excepción de las hebillas, que variaron en su tamaño. Además, otro de los cortejos que cobran protagonismo este 2026 es el único que discurre por Ferrol en Sábado Santo. La Caridad y el Silencio de la Angustias salió por primera vez el 31 de marzo de 1956, tal y como recuerda también el presidente actual de la hermandad, José Ramón Cancelo, en otro artículo que firma en la nueva ‘Ecce Homo’.

Cuarenta años

Aunque de menor importancia, al tratarse de fechas menos llamativas que las anteriores, sí es digno de mención el año 1986 al comenzar su andadura algunas de las tradiciones más consolidadas de nuestros días, empezando por la procesión del Cristo del Perdón del Miércoles Santo desde el Santuario de Esteiro. La imagen, tallada por Guerra Felipe en 1864, salió aquel primer año en andas.

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Asimismo, el Domingo de Ramos de hace 40 años se estrenó en un día que no era el suyo, pero que ahora nadie entiende sin él, el trono de San Juan Evangelista, uno de los imprescindibles en el comienzo del procesionario oficial de la Cofradía de Dolores que, según recoge la prensa, también fue en 1986 cuando decidió que todos sus tercios incorporarían la capa a sus hábitos, que hasta entonces no la tenían. Eso sí, el del Yacente, surgido dos años después, nació sin ella, siendo el único ‘descapado’ de la hermandad de Méndez Núñez.