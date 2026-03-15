Creadores Ferrolterra llevó a Santa Mariña la Feria Pirata, con artesanía, antigüedades y pulpo para comer

Participantes ataviados de corsarios durante la cita Daniel Alexandre

El pabellón polideportivo de Santa Mariña do Vilar abrió sus puertas durante la jornada de este domingo para la celebración de la Feria Pirata, una iniciativa de la entidad Creadores Ferrolterra en colaboración con la Asociación de Vecinos.

Hubo puestos de artesanía, de venta de artículos de segunda mano y también la posibilidad de degustar los productos de Landeira Pulpeiros.