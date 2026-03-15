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Ferrol

Creadores Ferrolterra llevó a Santa Mariña la Feria Pirata, con artesanía, antigüedades y pulpo para comer

El evento se desarrolló este domingo en el polideportivo del barrio

Redacción
15/03/2026 21:30
Santa Mariña Feira Pirata
Participantes ataviados de corsarios durante la cita
Daniel Alexandre
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El pabellón polideportivo de Santa Mariña do Vilar abrió sus puertas durante la jornada de este domingo para la celebración de la Feria Pirata, una iniciativa de la entidad Creadores Ferrolterra en colaboración con la Asociación de Vecinos. 

Hubo puestos de artesanía, de venta de artículos de segunda mano y también la posibilidad de degustar los productos de Landeira Pulpeiros.

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