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Ferrol

Concentración en Ferrol contra la guerra en Oriente Medio

Condenaron “os ataques de EEUU e Israel contra Irán por constituír unha violación do dereito internacional”

Redacción
15/03/2026 12:22
Manifestación contra la guerra en Oriente Medio este sábado en Ferrol
Manifestación contra la guerra en Oriente Medio este sábado en Ferrol
Daniel Alexandre
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Más de un centenar de personas se concentraron este sábado en la plaza de Armas convocadas por la plataforma PararLaGuerra para reclamar el cese de las hostilidades en Oriente Medio. 

En Ferrol, condenaron “os ataques de EEUU e Israel contra Irán por constituír unha violación do dereito internacional” y también el “réxime criminal dos aiatolás”.

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