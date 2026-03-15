Concentración en Ferrol contra la guerra en Oriente Medio

Manifestación contra la guerra en Oriente Medio este sábado en Ferrol Daniel Alexandre

Más de un centenar de personas se concentraron este sábado en la plaza de Armas convocadas por la plataforma PararLaGuerra para reclamar el cese de las hostilidades en Oriente Medio.

En Ferrol, condenaron “os ataques de EEUU e Israel contra Irán por constituír unha violación do dereito internacional” y también el “réxime criminal dos aiatolás”.