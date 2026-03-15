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Ferrol

Aneiros anima en Ferrol a las personas consumidoras a utilizar los recursos que pone la Xunta

La delegada visitó el punto de información instalado por el Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Redacción
15/03/2026 12:19
La delegada territorial y la concejala, este sábado en la plaza
La delegada territorial y la concejala, este sábado en la plaza
Daniel Alexandre
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrolterra, Martina Aneiros, y la concejala de Consumo e Mercados de la ciudad naval, Maica García, visitaron este sábado, junto con el director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce, el mercado de A Magdalena con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras que se celebra cada 15 de marzo. 

Aneiros visitó el punto de información instalado por el Instituto Galego do Consumo e da Competencia, en el que la clientela que se acercó a la plaza pudo conocer la campaña de concienciación en marcha y pedir asesoramiento sobre los derechos que tiene como consumidora y, llegado el caso, las herramientas con las que hacerlos valer. 

La representante de la Xunta en Ferrol aprovechó la jornada para animar a la ciudadanía a acercarse al stand para aprender más sobre sus derechos y quiso poner en valor el trabajo realizado desde la Oficina de Consumo de la Xunta en Ferrol que asesora de manera presencial a todas las personas que así lo soliciten. 

Junto con el punto de información, la Xunta lleva un par de semanas desarrollando actividades formativas por toda Galicia y así seguirá hasta que finalice el mes, según avanzó la delegada territorial. 

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