Un equipo de Gazapo, en Narón, a la gran final de la First Lego League tras ser segundo en Esteiro

Uno de los grupos participantes, en el polideportivo de Esteiro Daniel Alexandre

En el evento más multitudinario de las doce ediciones que se han celebrado hasta ahora, Ferrol volvió a convertirse este sábado en el centro de la First Lego League de Galicia, con un despliegue que abarcó el polideportivo, la Escola Politécnica de Enxeñaría –EPEF–, la Facultad de Humanidades y, para cerrar, una entrega de premios en el Auditorio.

Triunfó la idea y el proyecto del equipo MEGA Riveira –de la localidad de A Costa da Morte–, con Robot City Pobra, que obtuvo el primer premio Ingenier@ Soy. Ferrolterra también tuvo reconocimiento. Así, el equipo H4ckz4pos, de la naronesa Gazapo Xestión, se hizo con el segundo premio, patrocinado por la Universidade da Coruña; mientras que el Montecastelo BOT, del colegio Fomento Las Acacias, de Vigo, se llevó el tercero, el del Campus Industrial.

Los tres grupos se ganaron así el derecho a participar en la gran final española de la First Lego League, que tendrá lugar en la Universidad de Burgos el próximo 11 de abril.

No fueron estos los únicos premios. Así, el equipo CTRL+T de As Telleiras fue galardonado con el primer premio a los Valores First, por delante de MEGA Riveira Super Lego y de Brain Builders, del IES Llanes de Asturias.

En la categoría de innovación, el vencedor fue ArqueOrt, del instituto de Ortigueira, y el segundo clasificado también fue de Las Acacias de Vigo, en este caso para las STEAM Girls.

En cuanto al diseño de robot, premios para Mega Builder Team –de Ribeira– y para el Team Kraken de Avilés. Por otro lado, en la modalidad de “comportamiento” de robot, victoria para Las Acacias –Montecastelo BOT–, que ya había sido tercero en la clasificación general, y segundo lugar para H4ckz4pos, que repitió la posición que consiguió en la categoría reina.

Completaron el palmarés Naturalaxe, del CEIP A Laxe de Valón, en Novas Promesas; Kraken Girls –Avilés– en excelencia en ingeniería; R4pz4pos, de Gazapo, en la modalidad de emprendimiento; Peña Bots, del colegio Peñarredonda, en la categoría de compañerismo extraordinario; Andrea Iglesias y Lidia Abuín, del CEIP A Laxe, a las mejores entrenadoras, y a Irene Montenegro y María Ángeles Ruiz-Matas, del IES Carvalho Calero, que fueron segundas en esta misma categoría.

Entregaron los premios representantes de todas las instituciones participantes –Universidade da Coruña, Xunta, Concello y Diputación–.

Reto

La dinámica de la First Lego Lea­gue es bien conocida. Consiste en diseñar y construir un robot que sea capaz de resolver los retos que se propongan. Cada año es uno diferente. En esta ocasión, el título fue ‘Unearthed’ y se inspiró en el mundo de la arqueología, con el cometido de investigar sobre temas históricos desenterrando los misterios del pasado mientras diseñaron las tecnologías del futuro.

En total, participaron 53 equipos tanto de Galicia como de Asturias y, además de las instituciones, también se implicaron en los patrocinios Gabadi, a través de la cátedra con la UDC que acaba de crearse, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y el de Ingeniería Informática, así como Gadisa, Neodyn, Error! Ferrol, PuntoGal y TodoOcio Narón.