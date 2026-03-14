Un equipo de Gazapo, en Narón, a la gran final de la First Lego League tras ser segundo en Esteiro
Más de 450 jóvenes participaron ayer en la fase gallega de la iniciativa, en la que MEGA Riveira ganó el primer premio
En el evento más multitudinario de las doce ediciones que se han celebrado hasta ahora, Ferrol volvió a convertirse este sábado en el centro de la First Lego League de Galicia, con un despliegue que abarcó el polideportivo, la Escola Politécnica de Enxeñaría –EPEF–, la Facultad de Humanidades y, para cerrar, una entrega de premios en el Auditorio.
Triunfó la idea y el proyecto del equipo MEGA Riveira –de la localidad de A Costa da Morte–, con Robot City Pobra, que obtuvo el primer premio Ingenier@ Soy. Ferrolterra también tuvo reconocimiento. Así, el equipo H4ckz4pos, de la naronesa Gazapo Xestión, se hizo con el segundo premio, patrocinado por la Universidade da Coruña; mientras que el Montecastelo BOT, del colegio Fomento Las Acacias, de Vigo, se llevó el tercero, el del Campus Industrial.
Los tres grupos se ganaron así el derecho a participar en la gran final española de la First Lego League, que tendrá lugar en la Universidad de Burgos el próximo 11 de abril.
No fueron estos los únicos premios. Así, el equipo CTRL+T de As Telleiras fue galardonado con el primer premio a los Valores First, por delante de MEGA Riveira Super Lego y de Brain Builders, del IES Llanes de Asturias.
En la categoría de innovación, el vencedor fue ArqueOrt, del instituto de Ortigueira, y el segundo clasificado también fue de Las Acacias de Vigo, en este caso para las STEAM Girls.
En cuanto al diseño de robot, premios para Mega Builder Team –de Ribeira– y para el Team Kraken de Avilés. Por otro lado, en la modalidad de “comportamiento” de robot, victoria para Las Acacias –Montecastelo BOT–, que ya había sido tercero en la clasificación general, y segundo lugar para H4ckz4pos, que repitió la posición que consiguió en la categoría reina.
Completaron el palmarés Naturalaxe, del CEIP A Laxe de Valón, en Novas Promesas; Kraken Girls –Avilés– en excelencia en ingeniería; R4pz4pos, de Gazapo, en la modalidad de emprendimiento; Peña Bots, del colegio Peñarredonda, en la categoría de compañerismo extraordinario; Andrea Iglesias y Lidia Abuín, del CEIP A Laxe, a las mejores entrenadoras, y a Irene Montenegro y María Ángeles Ruiz-Matas, del IES Carvalho Calero, que fueron segundas en esta misma categoría.
Entregaron los premios representantes de todas las instituciones participantes –Universidade da Coruña, Xunta, Concello y Diputación–.
Reto
La dinámica de la First Lego League es bien conocida. Consiste en diseñar y construir un robot que sea capaz de resolver los retos que se propongan. Cada año es uno diferente. En esta ocasión, el título fue ‘Unearthed’ y se inspiró en el mundo de la arqueología, con el cometido de investigar sobre temas históricos desenterrando los misterios del pasado mientras diseñaron las tecnologías del futuro.
En total, participaron 53 equipos tanto de Galicia como de Asturias y, además de las instituciones, también se implicaron en los patrocinios Gabadi, a través de la cátedra con la UDC que acaba de crearse, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y el de Ingeniería Informática, así como Gadisa, Neodyn, Error! Ferrol, PuntoGal y TodoOcio Narón.
José A. Becerra: “Cando o alumnado está motivado traballa moito e moi ben”
Coa satisfacción de ter acadado a participación máis alta das doce edicións que se levan celebrado ata o momento, o coordinador da First Lego League Galicia, José Antonio Becerra, destaca ademais que, por primeira vez, superouse o número de equipos da categoría Challenge –a de “maiores”, de 10 a 16 anos– desde a pandemia e “a día de hoxe somos xa un dos eventos máis grandes de cantos se celebran en España”.
O tamén profesor da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– incidiu no agradecemento aos mestres e mestras que se implican co seu alumnado “para chegar ata aquí”. “Somos conscientes”, explica, “que dá moito traballo” nas aulas, e lembra que “este non é un evento no que os equipos teñan que facer algo hoxe, senón que teñen que traballar durante tres ou catro meses e fóra do currículo escolar, polo que se trata de un esforzo extra”. Malia iso, o docente sinala que o programa non deixa de medrar “pois está moi ben pensado e funcina ben co obxectivo de ilusionar aos cativos e cativas para que vexan que poden aprender cousas pasándoo ben”.
Nesa liña, aínda que non é doado de cuantificar, José Antonio Becerra cre que si, que a celebración en Ferrol da First Lego League “é un bo escaparate para o Campus Industrial”, aínda que insiste en que “non hai unha métrica individual sobre a capacidad de captación de alumnado de cada actividade deste espazo académico”. Con todo, recoñece que “estou encantado cando ao comezo do curso algúns alumnos e alumnas de primeiro din que foron antigos participantes da First Lego League”.
Ademais, o coordinador da cita admite que a experiencia de cada ano ofrece sorpresas moi agradables, con ideas e proxectos de alto interese. “Por suposto”, comenta, “pois todos sabemos que cando o alumnado está motivado traballa moi ben e mesmo é moi difícil seguirlles o ritmo. De feito, hai uns anos había unha mención especial para o proxecto que tiña máis visos de poder ser implementado na vida real, mesmo con financiamento en Estados Unidos, pero é un sinal de que hai ideas extraordinarias”.