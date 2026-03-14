Nuevo punto 24 horas de recogida de paquetes en la oficina de Correos de Ferrol

El nuevo servicio está operativo 24 horas de lunes a viernes Jorge Meis

Correos acaba de poner en marcha en Ferrol su servicio 24 horas, que permitirá recoger los paquetes cuando resulte más cómodo. Para ello, ha instalado en su oficina principal, situada en la plaza de Galicia, unos módulos ‘Citypaq’, taquillas inteligentes que permiten recibir y devolver envíos, similares a las de otras cadenas de mensajería.

Con esta mejora, los vecinos que elijan este sistema como punto de recepción de su paquetería ya no tendrán que acudir al servicio en el horario de atención al público, ya que estos buzones están accesibles los siete días de la semana y en cualquier momento del día y la noche.

Estos dispositivos son un servicio rápido y sencillo con el que Correos pretende facilitar la recogida o la devolución de las compras online. El cliente, en vez de poner su dirección particular, indica la taquilla como punto de entrega y, posteriormente, la empresa le avisa a su móvil cuando el paquete está depositado. El envío esperará en el casillero a que el usuario vaya a buscarlo en el momento que mejor le venga. Estos buzones inteligentes también permiten realizar devoluciones.

De este modo, la compañía pública continúa trabajando “por ampliar sus servicios y facilitar el día a día de la ciudadanía”, subrayan. Sus oficinas, por ejemplo, además de ofrecer los tradicionales envíos y recogidas de correspondencia y paquetería, ofrecen soluciones financieras como la retirada de efectivo o cambio de divisas, la realización de trámites para las Administraciones, contratación de seguros AXA, el pago de recibos, gestiones con la DGT, etc.

Camino Inglés

Desde la oficina principal de Correos en Ferrol también se informa de que se ha vuelto a activar el programa de transporte de macutos a los peregrinos que realizan el Camino Inglés. El denominado ‘Paq Mochila’ se podrá contratar ya desde el próximo lunes 16 de marzo y estará activo en todas las oficinas por las que discurra cualquiera de las rutas jacobeas de España y Portugal.

El funcionamiento de esta opción es muy sencillo: Correos recoge el equipaje a partir de las 8:00 de la mañana en el alojamiento indicado y lo deposita en el siguiente albergue, hostal u hotel en el que vaya a pernoctar el viajero, antes de las 14.30 horas de ese mismo día. Esto permite a los peregrinos recorrer las diferentes etapas sin necesidad de cargar con todas las pertenencias, llevando solo lo imprescindible para pasar el día de ruta.

El ‘Paq Mochila’ puede contratarse a través de un sencillo formulario disponible en nueve idiomas diferentes. Asimismo, este no es el único servicio que ofrecen a quienes realizan alguna de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, ya que también permiten hacer uso del servicio de Consigna que Correos ofrece una vez llegan a Compostela, en la oficina situada en la Rúa do Franco, a dos minutos de la plaza del Obradoiro. La compañía brinda también otras alternativas para viajeros como el envío de bicicletas, maletas, bastones o bordones de vuelta a sus ciudades de origen.