La fragata 'Almirante Juan de Borbón', entre auroras boreales

La 'Almirante Juan de Borbón' navegando por Noruega bajo una aurora boreal

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’, que sigue inmersa en su despliegue de la SNMG-1, la agrupación naval permanente de la OTAN, asumiendo además las labores de buque de mando, ha dejado unas bonitas imágenes que ha compartido la Armada con esta unidad navegando por el mar de Noruega bajo un cielo cuajado de auroras boreales.

Ver la cubierta del buque de guerra nevada es otra de las constantes en este despliegue por los países del norte.