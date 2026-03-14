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Defensa

La fragata 'Almirante Juan de Borbón', entre auroras boreales

La F-102 navega por aguas de Noruega disfrutando de paisajes helados y estos fenómenos luminosos tan propios del Círculo Polar Ártico

Redacción Ferrol
14/03/2026 17:17
Auroras boreales almirante juan de borbon
La 'Almirante Juan de Borbón' navegando por Noruega bajo una aurora boreal
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La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’, que sigue inmersa en su despliegue de la SNMG-1, la agrupación naval permanente de la OTAN, asumiendo además las labores de buque de mando, ha dejado unas bonitas imágenes que ha compartido la Armada con esta unidad navegando por el mar de Noruega bajo un cielo cuajado de auroras boreales

Ver la cubierta del buque de guerra nevada es otra de las constantes en este despliegue por los países del norte.

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