Éxito de afluencia de ‘Redescubre San Felipe’, con doble viaje del ‘Rías Altas’

El 'Rías Altas Uno', ayer en Curuxeiras, antes de recoger al segundo grupo Daniel Alexandre

Quienes vieron zarpar el ‘Rías Altas Uno’ de la dársena de Curuxeiras a las 15.55 horas de este sábado pensaron –y seguramente tras unos instantes de enfado– que la oportunidad de participar en la iniciativa ‘Redescubre San Felipe: historia, patrimonio e comunidade’, impulsada por el área de Turismo que dirige Maica García, se había esfumado, pero lo cierto es que la mítica lancha regresó poco después para recoger a las personas interesadas que también habían sido puntuales.

El éxito, por lo tanto, fue total. El tiempo mejoró y permitió disfrutar a las decenas de personas de una experiencia nueva en uno de los bienes patrimoniales más importantes del noroeste. La edila ya había explicado en la presentación del proyecto que el objetivo era consolidar la fortaleza “como un espazo cultural activo, dando a coñecer tanto a súa relevancia histórica como as melloras que se están a executar, por tratarse”, recordó, “dun ben específico dentro da candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial”.

La propuesta, que tendrá continuidad este domingo, es la culminación de una semana intensa que se centró mayoritariamente en el público escolar, en concreto de Primaria, que pudo disfrutar en el castillo de actividades como la búsqueda del tesoro. Un total de diez centros, tanto públicos como concertados, se sumaron a esta iniciativa.

Este domingo, la salida es a las 10.30 horas y, a la llegada a San Felipe, los participantes podrán asistir a la charla sobre la evolución histórica de la fortaleza, a cargo de José López Hermida, miembro de la asociación Columba, y sobre su etapa más reciente, con el investigador e historiador Eliseo Fernández como guía.