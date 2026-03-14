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Armada

El patrullero 'Serviola' realiza labores de escolta a varias unidades rusas

El P-74, con base en Ferrol, está inmerso en una operación de vigilancia en aguas del Estrecho y el mar de Alborán

Montse Fernández
Montse Fernández
14/03/2026 18:30
Serviola vigilancia
El 'Serviola' participa en un operativo de vigilancia en el Estrecho y el mar de Alborán
Armada
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El patrullero de altura ‘Serviola’ ha retomado sus labores de vigilancia y seguridad marítima tras pasar varias jornadas realizando funciones de seguimiento y escolta a unidades rusas. Esta es una de las variadas funciones que le son propias durante el presente despliegue, que daba comienzo a finales del pasado mes de febrero y que se prolongará durante 60 días.

 En los últimos días también han realizado una visita al destacamento naval del Mando Operativo Terrestre, en la isla de Alborán, para reforzar la acción conjunta. 

Cabe precisar que más de 850 militares de los ejércitos y la Armada se despliegan a diario en las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de la Defensa española. 

El ‘Serviola’ ha recalado en las últimas horas en puerto de Mahón, en Menorca, en las Islas Baleares, en una habitual llegada a tierra para reponer víveres y combustible. 

El patrullero P-74 ferrolano tenía previstas varias escalas en su plan de navegación inicial, con paradas en Motril, Granada, entre el 8 y el 12 de marzo; también en la base naval de Rota, del 23 al 27 de marzo, y, finalmente, en Málaga, entre las jornadas del 10 al 14 del próximo abril.

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