El número de ferrolanos con viviendas en alquiler sube por tercer año

Piso en alquiler en el centro, en una imagen de archivo Jorge Meis

Un total de 1.772 personas residentes en la ciudad naval tenían en 2025 viviendas en alquiler, algo más que en 2024 –1.755– y que en 2023 –1.677–, pero muy por debajo que el resto de las urbes de la Comunidad Autónoma, donde no solo era un colectivo mayor en comparación con su censo, sino que registraron unos aumentos mucho más acusados. Así, por ejemplo, la ciudad más próxima a Ferrol en habitantes, Pontevedra, cerró el ejercicio pasado con 2.927 vecinos o vecinas con, al menos, una vivienda en el mercado del arrendamiento, lo que supone casi un centenar más que en 2024.

Por lo tanto, aunque cada vez son más las personas que alquilan un piso o una casa, parece que hay todavía una bolsa importante de propietarios que hasta el momento no han querido –o no pueden, por necesitar sus bienes inmobiliarios una reforma o incluso una rehabilitación– ponerlas en el mercado o habrían optado por hacerlo como alojamientos turísticos, una categoría diferente. Cabe recordar, no obstante, que este último informe elaborado por el Instituto Galego de Estatística –IGE– solo computa a las personas físicas, por lo que quedan excluidas sociedades o comunidades, que normalmente gestionan conjuntos más amplios.

Perfiles

Otro de los datos que diferencia a Ferrol –y en este caso también a Pontevedra– del resto de las urbes es el número medio de propiedades con destino a vivienda. En la ciudad naval es de 1,4 por cada persona física, por debajo de la media gallega –1,5– y, en lo que respecta a los grandes núcleos urbanos, a más distancia de A Coruña, Vigo y Santiago, con 1,6.

El perfil de la persona propietaria que decide alquilar tiene 63 años, la edad más alta de la Galicia urbana, con la excepción de Ourense, que anda por los 63,5, y sigue en activo, es decir, está afiliada a la Seguridad Social o a alguna mutualidad. Con todo, las cifras dependiendo del colectivo laboral al que pertenezca son muy similares y podría decirse que hay un empate técnico que no se da en ninguna de las otras ciudades. Así, del total con viviendas en alquiler en Ferrol, 714 siguen en activo, mientras que 670 son pensionistas. En el resto de Galicia, la diferencia es mayor: en A Coruña son 6.520 afiliados a la Seguridad Social y 4.764 pensionistas; en Santiago, 2.968 por 1.836; en Lugo, 1.869 por 1.184; en Ourense, 2.019 por 1.751; en Pontevedra, 1.625 por 770; y en Vigo, 6.259 por 4.499.

En la comarca

La situación en el resto de la comarca es muy similar a la de Ferrol y, con la excepción de As Somozas, que se mantiene con respecto a 2024, el número de personas con viviendas en alquiler aumentó a lo largo del año pasado: en Narón, de hecho, lo hizo más que en la ciudad, al pasar de 1.036 a 1.075, pero se produjo en todo el territorio comarcal, en algún caso con crecimientos porcentualmente altos, como Pontedeume, de 187 a 208; Ares, de 188 a 200; As Pontes, de 292 a 307; en Mugardos, de 113 a 131; o en Cariño, que pasó de 44 a 56.

Donde hay grandes diferencias es en la edad media de las personas propietarias, desde los 59 años de Monfero y los casi 60 de Narón y Moeche a los 67,5 de A Capela y 69,3 del municipio de Cerdido.