Detenido un hombre en la calle de la Iglesia por una presunta agresión a su pareja
Fue un grupo de jóvenes el que alertó a la Policía Local tras presenciar los hechos
Un hombre fue detenido en la noche de este viernes en la calle de la Iglesia por una presunta agresión a su pareja y por resistirse posteriormente a su identificación por parte de los agentes de la Policía.
Fue un grupo de jóvenes que estaba en la zona el que requirió a los efectivos que se encontraban en ese momento, sobre las 23.30 horas, de servicio uniformado realizando labores de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Según relataron, el varón estaba agrediendo a una mujer, por lo que los agentes procedieron a su búsqueda. El hombre fue localizado en el Cantón de Molíns, pero cuando uno de los policías se bajó del coche patrulla para identificarlo y cachearlo, el individuo mostró una actitud hostil y poco colaborativa, increpando al agente.
Además, antes incluso de la llegada de otra patrulla de apoyo, el varón llegó a empujar al mismo agente. Los policías entrevistaron a la pareja del presunto agresor y, tras las comprobaciones realizadas, procedieron a su detención, informándole del motivo de la misma. Eso no sirvió para calmar los ánimos del detenido, que siguió oponiendo resistencia.