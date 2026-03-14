Detenido un hombre en la calle de la Iglesia por una presunta agresión a su pareja

La detención se produjo en la calle de la Iglesia en la noche de este viernes AEIG

Un hombre fue detenido en la noche de este viernes en la calle de la Iglesia por una presunta agresión a su pareja y por resistirse posteriormente a su identificación por parte de los agentes de la Policía.

Fue un grupo de jóvenes que estaba en la zona el que requirió a los efectivos que se encontraban en ese momento, sobre las 23.30 horas, de servicio uniformado realizando labores de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Según relataron, el varón estaba agrediendo a una mujer, por lo que los agentes procedieron a su búsqueda. El hombre fue localizado en el Cantón de Molíns, pero cuando uno de los policías se bajó del coche patrulla para identificarlo y cachearlo, el individuo mostró una actitud hostil y poco colaborativa, increpando al agente.

Además, antes incluso de la llegada de otra patrulla de apoyo, el varón llegó a empujar al mismo agente. Los policías entrevistaron a la pareja del presunto agresor y, tras las comprobaciones realizadas, procedieron a su detención, informándole del motivo de la misma. Eso no sirvió para calmar los ánimos del detenido, que siguió oponiendo resistencia.