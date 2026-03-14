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Ferrol

Culmina el Quinario y Dolores se prepara para el Septenario de su otra imagen cotitular

El Cristo de la Misericordia protagonizó este sábado un viacrucis

Redacción
14/03/2026 23:00
Quinario de Cristo la misericordía
El Cristo de la Misericordia recorrió las calles de A Magdalena
Daniel Alexandre
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La Cofradía de Dolores celebró este sábado el último de los cultos enmarcado en el Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia, uno de sus titulares, al que dedicaron los cinco días anteriores funciones en la iglesia de Amboage. Pusieron fin a los actos con una procesión planteada como un viacrucis, una novedad con respecto a otros años. 

De esta forma, la imagen salió portada de su templo, donde se realizó la primera y la última estación, para recorrer Méndez Núñez y María, con la segunda parada en la capilla mercedaria

Viacrucis del Cristo de la Misericordia
Viacrucis del Cristo de la Misericordia
Martín Barreiro

Siguió después por Arce y Magdalena hasta llegar a la Casa de Hermandad, tercer punto en el recorrido antes de continuar por Sánchez Barcáiztegui e Iglesia, donde se detuvieron en San Julián en último lugar para regresar por Coruña y Real. 

Septenario

La próxima cita de la cofradía será con el Septenario de su otra titular, que celebrarán del 21 al 27, a las 19.00 horas. El primer día, durante la misa, habrá imposición de medallas a los nuevos cofrades y el último, Viernes de Dolores, al acabar la eucaristía, la imagen saldrá en procesión alrededor de la plaza de Amboage. 

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