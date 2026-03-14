Andrés Segura será ordenado diácono este domingo en la concatedral de San Julián

Víctor Andrés Segura González

La concatedral de San Julián acoge este domingo la ordenación de un nuevo diácono. El acto se celebra coincidiendo con el Día del Seminario, “una jornada muy singular para orar y despertar la urgencia de las vocaciones sacerdotales”, apuntan desde la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que “se llena de alegría con la ordenación diaconal de uno de sus seminaristas: Víctor Andrés Segura González”, informan.

La celebración, a la que está convocada toda la diócesis, dará comienzo a las 17.00 horas y estará presidida por el obispo, Fernando García Cadiñanos, contando con la participación también de sacerdotes, familiares, amigos y fieles que lo deseen, pues está abierta a todos. Asimismo, el acto será retransmitido en directo por el canal diocesano de Youtube.

Natural de Neiva (Colombia) y de 39 años, Andrés Segura llegó a la urbe hace cuatro años y medio. “En nuestro Seminario ha ido madurando y haciendo todo su proceso de discernimiento, que le ha llevado a solicitar ahora el ministerio del diaconado”, informan. Actualmente se encuentra en la etapa de pastoral en la UPA Ferrol-Ensanche, “donde acompaña especialmente a inmigrantes y al colectivo de personas sordas”, explican desde el obispado. Segura estuvo anteriormente en la UPA Caranza-El Pilar. En las entrevistas difundidas en los últimos meses destacó en varias ocasiones que descubrió la llamada de Dios “en la vida cotidiana y que desea ser un servidor cercano, disponible para seguir y amar al Señor en medio del pueblo”. Asimismo, en estos momentos realiza también un máster de familia en el Instituto de la Familia de Ourense.

Desde la diócesis se invita a todas las comunidades y a cuantos han acompañado el itinerario vocacional de Andrés a unirse a esta celebración, ya sea presencialmente en la concatedral o a través de Youtube.