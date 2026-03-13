Xestión Ambiental de Contratas se hará cargo de la rehabilitación de un bloque de Recimil

La actuación se licitó por primera vez en abril, pero quedó desierta Daniel Alexandre

La compañía pontevedresa Xestión Ambiental de Contratas será finalmente la responsable de acometer las obras de rehabilitación de la envolvente de la unidad vecinal 3-4 de la calle Ares, en el barrio de Recimil. El encargo, que tendrá un coste de 523.320 euros con impuestos incluidos –sobre un presupuesto de 524.789–, tendrá un plazo de ejecución de seis meses tras firmarse el acta de replanteo.

Como se recordará, este proyecto, que está sufragado con fondos europeos Next Generation, fue anunciado por primera vez a finales de abril del pasado 2025. No obstante, ya en octubre, el Concello confirmó que el procedimiento había quedado desierto, en un principio por el volumen de contratos licitados en aquel momento. Así, para evitar repetir esta situación, desde el área de Urbanismo se actualizaron los previos, incrementando en 25.000 euros el presupuesto base –pasó de 475.680 a cerca de 525.000– para paliar el aumento en el coste de los materiales, retomándose el procedimiento en noviembre.

Por otro lado, las empresas Proyfe e Ingeniería y Prevención de Riesgos fueron las adjudicatarias de los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, que se licitaron por lotes –y un coste total de 36.793 euros–.