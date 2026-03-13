Procesión en A Magdalena este sábado para culminar el Quinario del Cristo

Altar del Cristo de la Misericordia en la iglesia de Dolores para el Quinario Jorge Meis

La agenda de actos previos a la Semana Santa no se detiene y este sábado, a las 19.00 horas, concluye en la iglesia de Dolores el Quinario al Santísimo Cristo de la Misericordia, cotitular de la hermandad de Méndez Núñez.

Al finalizar la misa habrá un viacrucis por el barrio, saliendo hacia la calle María para recorrer Arce, Magdalena, Sánchez Barcáiztegui, Iglesia, Coruña y Real, con recogida en el templo. Se harán estaciones en la capilla mercedaria, la Casa de Hermandad, San Julián y en la propia sede canónica.

Además, estaba prevista, desde las 15.15 horas, la celebración en la antigua FIMO del ‘Sones Marineros’, un ‘maratón’ de bandas organizado por la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen que finalmente se ha tenido que cancelar hasta nuevo aviso. Se iban a escuchar a seis formaciones, además del grupo ZEST, e iba a celebrarse una feria de temática cofrade.