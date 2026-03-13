Once artículos y un procesionario para enmarcar la Pasión de Ferrol desde su pasado la actualidad

La capilla del antiguo Hospital de Caridad albergó la presentación este viernes Daniel Alexandre

La Semana Santa de Ferrol adoquinó este viernes otro tramo más de su camino hacia el Domingo de Ramos, celebrando la presentación del procesionario y la revista ‘Ecce Homo’ en la antigua capilla del Torrente Ballester tras haber hecho público el cartel ya en enero y llevarse a cabo el pregón el pasado viernes en el teatro Jofre.

Son estos los actos que marcan la Cuaresma para las hermandades ferrolanas junto al viacrucis, contando para ello, de nuevo, con el apoyo de todas las administraciones públicas. Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y Concello reman un año más juntas para que la Pasión ferrolana luzca tal y como la conocemos en los últimos tiempos y pueda editarse este material que supone, en primer lugar, una guía imprescindible para que el público sepa cómo moverse entre los cortejos.

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Además, los once artículos incluidos en la publicación aportan contexto histórico para comprender el presente, pero también otorgan profundidad religiosa. Una de las novedades del procesionario, anunció el presidente de la Junta, Fernando Iguacel, es la inclusión de los tramos silenciosos, que se sucederán a partir del Miércoles Santo.

Son once los artículos que se pueden leer en la publicación Daniel Alexandre

De la ‘Ecce Homo’, valoró que se había hecho de nuevo con “rigor, cariño y devoción” para lograr que se convierta en un “reflejo de lo que somos: un pueblo que consagra su historia, cuida su patrimonio y vive intensamente cada momento de la Semana Santa”.

El obispo, Fernando García Cadiñanos, agradeció que la guía incorpore también este año los cultos religiosos porque, recordó, “son el alma de la Pasión, las procesiones son la prolongación de lo que en las iglesias celebramos”, y deseó ver las calles llenas en esa “armonía de los sentidos” que supone la cita.

Por su parte, Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol y comarca, incidió en que lo que se presentó ayer “non son meras publicacións”, sino “uns documentos únicos que inmortalizan pasado e presente”, un valor que compartió el regidor, José Manuel Rey Varela, al destacar que se trata de unas publicaciones “impagables” para recoger el testimonio de una fiesta que “forma parte do noso calendario emocional”.

Valoró, asimismo, las “adicacións silenciosas” y el “esforzo colectivo” que hay detrás de cada procesión, asegurando que “a cidade estará á altura” y validando “todas as formas de vivir a Semana Santa, que son moitas, e todas compatibles”.

Contenidos

Además de los saludas institucionales y la transcripción del pregón de 2025, que estuvo a cargo de Daniel Cuesta Gómez, la revista recoge el artículo de José Anido sobre ‘El Santísimo Cristo Redentor, una devoción mercedaria’ y también ‘Historia de las bandas, directores y músicos en Ferrol hasta la Guerra Civil (Parte 1)’, de José Ramón Caamaño; ‘La efímera Cofradía de la Sagrada Cena y el Paso del Apostolado’, de Antonio Sixto, además de ‘Transmisión de la fe: cuidar, preservar, recuperar e innovar’, de Javier Martínez Prieto.

La rondalla Añoranzas durante su actuación F. C.

Asimismo, los lectores se encontrarán ‘Imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte’, de José Evia; ‘Setenta aniversario de la Procesión de la Caridad y el Silencio’, de José Ramón Cancelo; ‘Las obras de arte religioso de la Fundación Santo Hospital de Caridad’, de Alberto Lens; ‘Las Pepitas de Ferrol: la noche que nació cantando a las mujeres de la ciudad’, de Elena Horjales; ‘As Sete Palabras de Cristo na Cruz e o medo a morrer (¿e a vivir?) II’, de Benito Méndez, y las ‘Efemérides destacadas da Semana Santa Ferrolá en 2026’,. por César Carreño.