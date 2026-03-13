Los Telares o la sede antigua del Banesto: las dos opciones para el nuevo inmueble de la Diputación

El edificio de Rubalcava es el mejor posicionado en este momento D. Alexandre

Los Telares o la antigua sede del Banesto en el centro de Ferrol. Esos son los dos inmuebles que barajan los técnicos de la Diputación de A Coruña para ampliar las oficinas de servicios de la institución en la ciudad, además de servir para fines institucionales y como espacio de coworking.

La primera fase del proceso, a la que concurrieron cinco propuestas, se ha completado recientemente con solo dos opciones válidas –debían superar un mínimo de 30 puntos atendiendo a los criterios establecidos en la licitación– y, tras el informe del comité de expertos, será la mesa de contratación la que decida por qué candidatura se decanta.

Por el momento solo se ha entrado a valorar cuestiones técnicas, quedando al margen la oferta económica, que, como se recordará, será de un máximo de 1,1 millones –impuestos incluidos–.

Por el momento, a tenor de la puntuación, lleva una ligera ventaja la oferta de Nuvoo 21, que presentó el edificio de Rubalcava 12 –esquina Magdalena–, que antiguamente era la sede de Banesto.

Muy cerca está la que ofrece Constantinopla CB, que postula las tres plantas inferiores de los antiguos Telares –esquina Iglesia con Concepción Arenal y también Magdalena, es decir, con tres fachadas–.

La opción de Rubalcava tiene una superficie útil de 920 metros cuadrados, mientras que la de Iglesia son 850. En cuanto a la proximidad, el inmueble de Nuvoo está a un hectómetro del Concello y a 200 del edificio administrativo de la Xunta; el de Constantinopla, por su parte, está algo más alejado.

En lo que respecta al valor arquitectónico, el comité de expertos señala que el edificio de Rubalcava está catalogado como nivel 2 y, además, es un inmueble completo, mientras que del de Iglesia se destaca su presencia “nunha das prazas máis importantes da cidade –plaza de Galicia– no que pode realizarse unha nova fachada representativa”, además de poseer murales catalogados que firmó el pintor local José González Collado a finales de los años 50.

Dejando al margen los gastos de comunidad, el último criterio, que alude a la necesidad de adecuación, son los antiguos Telares los mejor valorados: aunque la planta semisótano presenta humedades y habría que construir una nueva fachada, se destacan las escasas demoliciones necesarias y que no requiere una intervención estructural.

Por su parte, la propuesta de Nuvoo 21, según el comité de expertos, sí requeriría una actuación para “conseguir o nivel de accesibilidade normativo”.

La suma le confiere al inmueble de Nuvoo una ventaja de poco más de punto y medio.