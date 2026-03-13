La voz gaditana de tinte flamenco de La Mare, esta noche de viernes en el teatro Jofre

El concierto de La Mare en Ferrol es el único hasta la fecha en Galicia y el primero que ofrecerá en el mes de marzo Cedida

El día de la única parada en Galicia hasta el momento, dentro de la gira de La Mare, ha llegado. Esta noche de viernes 13, a las 20.30 horas, la cantante, compositora y música gaditana ofrecerá un concierto desde el escenario del teatro Jofre, en cuya ventanilla todavía quedan entradas disponibles, así como en la página web de Ataquilla. La actuación, que constituye una apuesta segura para todo amante de la canción de autora y el flamenco, dará a conocer su último trabajo discográfico, ‘El fuego. Parte I’.

La gira que empezó el pasado mes de enero en Elche es una de las más especiales para la artista, que vuelve a armarse únicamente de su voz y su guitarra, tal y como advierte ya el título, para mostrar sus nuevas canciones en un formato acústico y traer las ya conocidas por el público a este registro. Se trata de una experiencia completamente distinta, en el que se abre hueco a la conexión con la gente y a la improvisación.

Su último proyecto discográfico, que vio la luz en 2024, ‘Del fuego. Parte I’ constituyó el primer EP de un trabajo de mayor envergadura que se completará bajo el título de ‘La luz. Parte II’. Con su cuarto trabajo de estudio, La Mare se presenta inmersa en un universo nuevo, con atmósferas electrónicas y efectos vocales que la ubican en otro lugar sin haber perdido la esencia.

Recorrido

El lanzamiento del primer EP, ‘Juntas’ (2017), se originó a partir de haber obtenido el primer premio en un concurso de artistas emergentes. La Mare estuvo después girando durante un año, en ocasiones en solitario y otras con su banda, y, una vez en Madrid, se propone grabar su disco debut, que se llamaría ‘Sal, arena y mar’ (2018). Con este trabajo, la artista se consolidó dentro del panorama contemporáneo, publicando en 2021 ‘Mi raíz’.

La Mare continúa hasta día de hoy sacando singles en solitario y también en colaboración, como ‘Ahora’, con La Pegatina, y ‘Vuelvo’ (2023); ‘La Hoguera’ y ‘Tu pelo’ (2024); ‘Gaditana’, con Carmen Xía, ‘Cuando mejor estaba’, con ROMEA, y ‘Bollera’ con Roba Estesa y Xerach (2025). Del año pasado también destaca su participación en ‘Si soy Chavela, tú eres Frida’, con Xerach, Roba Estesa, Violeta Veinte, Javi Rubio y Juanmi Martínez, y de este mismo 2026 su participación en ‘Danza Carioca’, de Colectivo Panamera.