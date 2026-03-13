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Sociedad

La asociación ferrolana Alvixe entregará a Amada Toimil su galardón por el 8M

La cita se celebrará en el Ateneo el martes 17 de marzo

Redacción Ferrol
13/03/2026 16:47
Entrega del premio Alvixe del año pasado a Consuelo Carballal
DlA.
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El próximo martes 17 se entregará en el Ateneo Ferrolán el galardón que cada año otorga la entidad ferrolana Alvixe (Asociación contra la Violencia de Género) con motivo de los actos del 8M, Día Internacional de la Mujer. 

En esta ocasión el colectivo ha decidido distinguir a Amada Toimil. Se hará entrega del quinto galardón a las 19.00 horas en un acto que contará con varias intervenciones. Entre ellas, tomará la palabra la fiscal de Memoria Histórica de Ferrol, María Encarnación Mayán Santos, y también compartirá impresiones con las y los asistentes Fernando Ocampo, en representación de la Asociación de Memoria Histórica Demócratica

Desde Alvixe se recuerda que de este modo quieren “sumarse ao recoñecemento da necesidade de seguir traballando por recuperar a memoria histórica e visibilizar a todas as mulleres asasinadas ou vítimas do franquismo”. 

Durante la mesa informativa se ofrecerá información también sobre los procesos de revisión de las condenas del régimen dictatorial franquista. Alvixe ya estuvo presente en la manifestación del pasado domingo poniendo en el foco de la agenda feminista la abolición de la prostitución. 

Con respecto a la homenajeada de este año por la asociación ferrolana, Amada Toimil, cabe recordar que se trata de una de tantas personas que ha pasado años luchando por recuperar la memoria de sus antepasados, en su caso concreto la de su abuela Amada García (fusilada en el castillo de San Felipe el 27 de enero de 1938), para quien su familia pedía la nulidad del consejo de guerra que la condenó a muerte, siendo la única pena de este tipo contra una mujer en Galicia durante la Guerra Civil y el franquismo. 

El pasado mes de enero se celebró en Ferrol el juicio y días después llegó la sentencia, histórica, anulando la referida disposición, justo cuando se cumplían 88 años del asesinato de García.

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