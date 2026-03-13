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Ferrol

FeC acusa al Concello de “falta de transparencia” en relación a los campamentos de conciliación

Asegura que no se les ha facilitado el acceso al expediente y que no se justifican los datos económicos

Redacción
13/03/2026 17:33
La formación considera que la oposición puede aportar ideas y propuestas para mejorar el contrato
La formación considera que la oposición puede aportar ideas y propuestas para mejorar el contrato
Cedida
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El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) cargó esta mañana contra el gobierno local en relación al contrato de los campamentos municipales ‘Ferrol I+D’, acusándolo de “falta de transparencia” de cara a la oposición. Por medio de un comunicado, la formación explicó que el Concello les trasladó, en el marco de la última comisión de Educación –celebrada el pasado jueves–, un informe relativo a dicho encargo.

Las críticas, señala la agrupación, vienen por dos hechos diferenciados: por una parte, que no se tuviera en cuenta a la oposición a la hora de redactar los nuevos pliegos; y, por otra, por la falta de información concreta sobre el contrato en sí. Así, en cuanto al primer punto, desde FeC se lamenta que el gobierno local tome decisiones “de maneira unilateral”, defendiendo que el resto de grupos pueden aportar “diferentes posicións ou achegas” para garantizar que el servicio sea “da maior calidade posible”.

En relación a la falta de información, Ferrol en Común afirmó que no se les permitió el acceso al expediente del contrato, relatando que el informe recoge un incremento en el presupuesto del mismo de 22.662 euros sin especificar “cales son as melloras de maneira exhaustiva”, aportando únicamente “unha xustificación xenérica que provoca moitas dúbidas”.

De igual modo, el documento hace referencia a un refuerzo de las horas en la atención a menores con necesidad específica, pero no incluye datos como la ratio entre monitores y usuarios o la distribución por necesidades específicas de este alumnado. Por último, la formación apunta a que se hace mención de un incremento en el coste por hora en la licitación, pero sin aportar cifras concretas, además de haberse optado por una licitación en un único lote, en lugar de los dos de 2022 –para la zona urbana y la rural–, lo que reduce la capacidad de ofrecer actividades adaptadas al entorno.

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