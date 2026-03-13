El nuevo edificio de investigación del Campus de Ferrol empezará a construirse a finales de este año

La reunión se ha celebrado este viernes en San Caetano Xunta

Las obras del nuevo edificio de investigación EI3 del Campus Industrial de la UDC comenzarán a finales de este año. Esa es la intención de las tres partes implicadas en el proyecto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, la Universidade da Coruña y el Concello, que este viernes se han reunido en Santiago de Compostela para concretar el cronograma de los trabajos.

En el encuentro, el conselleiro, Román Rodríguez; el rector, Ricardo Cao; y el alcalde, José Manuel Rey, concordaron en darle el "impulso definitivo" a esta infraestructura a través de un convenio de colaboración tripartito que se firmará, anunciaron, a finales del mes de abril.

La inversión en el EI3 ascenderá a casi 14 millones. De ellos, 5,6 ya se asignaron a la Universidade da Coruña a través de dos anualidades del Plan de Infraestruturas Universitarias y el resto, avanzó la Xunta, serán aportados por fondos europeos que el gobierno autonómico ha decidido destinar a este inmueble.

En ese sentido, el convenio contemplará los compromiso de cada parte y la programación de las aportaciones económicas, que realizará íntegramente la Xunta en función del avance de las obras, que tendrán unha duración de dos años y medio.

La UDC ya tiene redactado el proyecto básico del edificio "e moi avanzado", apunta la Xunta, "o de execución". Tras la firma del convenio, la institución académica se compromete a "desenvolver canto antes a tramitación administrativa" para contratar la dirección de obra y los propios trabajos de construcción. El Concello, por su parte, agilizará "ao máximo" la concesión de la licencia para edificar en la parcela, localizada, como se recordará, en la avenida de Esteiro, al lado de la rotonda de González-Llanos.

En la reunión también participaron el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; los vicerrectores Ana Ares, Ángel Fernández y Sonia Vázquez; así como la concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García.