El BNG celebra el inicio de la reparación del pavimento de la carretera FE-13

La formación vinculó los arreglos con la caravana de protesta celebrada el pasado febrero Jorge Meis

El grupo municipal del BNG de Ferrol celebró hoy en sus redes sociales el inicio esta semana de las obras de reparación del firme de la carretera FE-13. En su publicación, los nacionalistas destacan “dúas noticias que se entenden mellor xuntas”, vinculando la manifestación de usuarios del vial que convocó el pasado mes de febrero –una gran caravana de vehículos que partió de San Xoán en dirección a Catabois– con el comienzo de los trabajos.

En este sentido, desde la formación se señaló que esperan que las labores sean “definitivas” y no “un parche como as outras veces”, una de las quejas que ya destacaron durante la protesta.

Esta visión, no obstante, contrasta tanto con la del Concello como con la del Gobierno central, puesto que, desde el Ministerio de Transportes se enmarcó el proyecto en un plan especial de reparación de aglomerados dañados por las borrascas que golpearon la comarca durante los meses de diciembre, enero y febrero –apuntando que ya se había arreglado seis meses atrás–; mientras que el Consistorio incidió en que la actuación llevaba solicitada desde el pasado mes de septiembre.

Una semana de obras

Tal y como detalló el jueves el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, durante una visita a las obras, los trabajos tendrán una duración aproximada de una semana, aunque dependerán de las condiciones meteorológicas. Las labores, presupuestadas en unos 140.000 euros, afectarán al tramo que une la glorieta de Basanta con la que da acceso al barrio de San Pablo y las superficies comerciales Decathlon y Mercadona.

El firme, como denunció el BNG en su momento, presentaba severas deficiencias, especialmente en el carril en dirección a la carretera de Castilla, con importantes socavones que obligaban a los conductores a tener que esquivarlos.