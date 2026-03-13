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Sanidad

Dos personas del Área Sanitaria de Ferrol solicitaron la eutanasia en 2025 y seis lo han hecho desde que existe la ley

Profesionales de toda Galicia se reunieron en el Marcide para analizar los pormenores de la aplicación del reglamento aprobado en 2021

Redacción Ferrol
13/03/2026 17:17
Marcide Jornada Eutanasia
El salón de actos se quedó pequeño para acoger a todos los asistentes al acto
Jorge Meis
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Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol organizaron este jueves un encuentro dirigido a sanitarios de toda Galicia sobre la ley que regula la eutanasia. Una jornada, con una elevada participación, en la que se abordaron temas relacionados con el tema como son las implicaciones éticas de esta voluntad; la autonomía del paciente, la atención integral a las personas en cuidados paliativos; los documentos de instrucciones previas y cuestiones generales.

También se incluyó un apartado específico en el que se ofreció una visión práctica de la Prestación de la Ayuda para Morir, conocida como PAM, con diferentes visiones e intervención de personas implicadas, facultativos y de Enfermería, y desde el punto de visto clínico pero también ético y holístico.

El objetivo, como señalaron desde la organización, “é que os traballadores, tal e como recolle a propia lei, coñezan os supostos e requisitos establecidos na mesma norma e achegar coñecementos de xeito dinámico e ameno”. 

La citada LO 3/2021 fue aprobada en España en marzo del año 2021, la Prestación de Ayuda para Morir (PAM) se recoge en el artículo número 13, y está incluida en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud. 

La enfermera del Área Sanitaria y miembro de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia en Galicia, que se encargó de la organización de las jornadas, Etelvina Caeiro Uzal, destacó sobre la concurrida sesión que “foron unhas xornadas únicas na Comunidade que serviron para informar, compartir experiencias e establecer un lugar de reflexión. Este é un tema do que hai que falar aínda que sexa complexo, e que interesa moito, tal e como se veu na alta participación nesta xornada. Ademais as experiencias relatadas amosan que temos profesionais exemplares neste eido”, subrayó. 

Desde el Área Sanitaria se recuerda que en la zona se acogieron al derecho a la eutanasia dos personas durante el pasado año 2025, siendo seis en total las que lo han solicitado desde que se aprobó la ley. 

El año pasado se acogieron a su derecho a la eutanasia dos personas en esta Área Sanitaria y desde que se aplica la ley son ya seis las que lo han pedido

En el transcurso de la jornada también se recordó que cualquier persona que esté interesada solo tiene que asesorarse con su profesional de referencia. 

En la sesión, la profesora de Enfermaría e Podoloxía en la UDC, Nuria Varela Feal, que es también presidenta del Comité de Ética Asistencial del ASF, valoró las implicaciones morales de la autonomía del paciente y recordó que debe haber un equilibrio entre el lenguaje jurídico de la ley y el de los valores y la ética. Por su parte, el facultativo de Medicina Interna de Hospitalización a Domicilio, Marcos Daniel Montero, y la enfermera responsable de Coidados Paliativos en el CHUF, Carmen Rivera, hablaron sobre la atención integral al paciente paliativo. 

En el transcurso de la charla, diferentes profesionales de esta circunscripción sanitaria hablaron sobre las denominadas Instrucciones Previas, que puede solicitar cualquier persona mayor de edad dejando por escrito sus voluntades sobre cuidados y tratamientos que podría precisar en el futuro, y también se abordó la práctica de la PAM, con intervención de profesionales del centro de salud de As Pontes, quienes destacaron el valor de “acompañar e asesorar” en todo el proceso.

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