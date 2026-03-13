Desembarca la gran Feria Pirata con sorteos durante todo el día, actividades para pequeños y pulpo de Landeira

Imagen de recurso de una bandera pirata Cedida

Creadores Ferrolterra y la asociación vecinal de Santa Mariña do Vilar promueven una gran Feria Pirata este domingo 15, de 11.00 a 20.00 horas en el pabellón del barrio, en la que habrá puestos de artesanía, de segunda mano, antigüedades y productos de alimentación.

Además, habrá sorteos durante todo el día e hinchable para los más pequeños, que podrán participar en el pinta caras a las 17.00. Para la comida, se dispondrá de un puesto de Landeira Pulpeiros.