Activada una nueva alerta naranja por fenómenos meteorológicos en el litoral

La situación mejoró con el paso de las horas, si bien la alerta se mantendrá hasta hoy sábado Jorge Meis

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias, activó esta mañana el nivel de riesgo naranja en el litoral de A Coruña por fenómenos meteorológicos extremos costeros. La alerta, que en un principio se mantendrá hasta la tarde de mañana sábado, se centra principalmente en el extremo oeste-noroeste de la provincia, incluida toda Ferrolterra, si bien en la zona sur –al igual que en Lugo–, se mantiene en el amarillo.

Así, el aviso autonómico alerta de mar combinada con olas de entre cinco y seis metros, aunque con baja incidencia en términos de viento.

En el caso concreto de las comarcas de Ferrol y Ortegal, el portal autonómico Meteogalicia anticipa una mejoría del tiempo de cara al fin de semana, concentrándose las condiciones especialmente adversas en la jornada de hoy –las precipitaciones se mantendrán mañana sábado, pero serán de carácter ligero–. En cuanto a las mediciones de las estaciones meteorológicas, las instalaciones de Punta Candieira, en Cedeira, registraron los valores de viento más elevados de toda el área, con rachas de 92,4 kilómetros por hora y una media de 59,3. Las lluvias máximas, no obstante, en el CIS de A Cabana, en Ferrol, con un balance acumulado de 3,8 litros por metro cuadrado.

Desde la Xunta, de este modo, se ha solicitado a los vecinos que eviten las zonas costeras y toda actividad relacionada con el mar hasta el fin de la alerta.