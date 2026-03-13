Abierta la solicitud de ayudas para la compra de la primera vivienda

Un momento de la visita a la vivienda de Canido adquirida gracias a una de las ayudas de 2025 Jorge Meis

La Xunta de Galicia abrió hoy el plazo de presentación de solicitudes para la nueva convocatoria de ayudas para la adquisición del primer hogar. Así lo anunció la conselleira de Vivenda e Promoción de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita en Ferrol al domicilio de una pareja beneficiaria en la edición de 2025.

La representante autonómica, de este modo, explicó que esta iniciativa, el ‘Aval Mozo’, está destinada especialmente a menores de 36 años, con el objetivo de ayudar a este colectivo a acceder a su primera vivienda en propiedad. “Avalamos o 20% do préstamo hipotecario”, señaló la responsable, relatando que con ello la administración gallega busca complementar el crédito bancario, que supondría el 80% restante.

En este sentido, Martínez Allegue recordó que esta línea de subvenciones comenzó su andadura durante el ejercicio 2023 y que, desde entonces, ha beneficiado a un total de 219 personas, movilizando durante estos años más de cuatro millones de euros. De hecho, el éxito de la propuesta ha llevado a la Xunta a incrementar la dotación de la misma, que en su edición de 2026 asciende cinco millones. “Queremos chegar á máxima xente posible, axudar a esa emancipación”, afirmó.

Asimismo, la conselleira relató que esta misma semana se firmaron diversos convenios con entidades financieras relativas a esta línea de ayudas, celebrando que muchos bancos que no habían tomado parte en convocatorias anteriores –concretamente Abanca, Caixa Rural, Sabadell y Unicaja– sí se han sumado a la presente.

Compatibilidad

Otro dato relevante al que hizo referencia la conselleira es que estas subvenciones son compatibles con otras de la administración autonómica, como es el caso de una para la compra de vivienda protegida o en centros históricos. A este respecto, María Martínez Allegue recordó que estas últimas ayudas, de hasta 20.000 euros, no tienen límite de edad, como sí acontece con el ‘Aval Mozo’.

Por otra parte, la representante afeó al Gobierno central el retraso en la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda, dado que desde la Consellería tienen pendientes otras convocatorias de subvenciones –como la destinada para menores de 36 años residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes– ligadas a dicha iniciativa. De este modo, la responsable demandó su activación para poder liberar esos fondos.

Tramitación dinámica

En cuanto a la visita en sí, Martínez Allegue agradeció a sus propietarios, Susana Piñeiro y David Freire, su invitación a su hogar, señalando que esta clase de encuentros eran especialmente relevantes para dar visibilidad a la iniciativa y que otros potenciales beneficiarios se animen a optar estos fondos. Por su parte, la pareja, que vive en un domicilio del barrio de Canido con sus dos hijos, destacó la rapidez en la tramitación de esta subvención, explicando que encontraron el piso en abril de 2025 y que en junio ya estaban firmando con el banco y con la ayuda concedida.

Por otra parte, preguntada por los medios sobre los últimos avances en los diferentes proyectos constructivos en marcha en el polígono residencial de O Bertón, la conselleira de Vivenda optó por no ofrecer fechas concretas para la finalización de las obras, incidiendo en que el objetivo de la administración autonómica es que todas estas actuaciones –incluidas aquellas en fase de redacción– estén concluidas en el año 2028. “Son moitas as veces que temos vido a Ferrol e temos xa dous en execución”, afirmó, avanzando que tres de las iniciativas pendientes ya han entrado en fase de recepción de ofertas por parte de las empresas constructoras.