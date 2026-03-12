Veinticuatro escalas y 20.000 pasajeros: las previsiones del Puerto de Ferrol para este 2026

Pasajeros del 'Mein Schiff 1' en la escala del pasado mes de mayo Jorge Meis

Veinticuatro escalas y alrededor de 20.000 pasajeros. Esa es la previsión que maneja la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en lo que respecta al tráfico de cruceros para el presente año, el último, si no hay contratiempos, en el que la labor comercial y la gestión de esta actividad las asume el organismo que preside Francisco Barea. A partir de 2027 será el nuevo terminalista, Global Ports Holding, el que se hará cargo de esta área.

El año crucerístico del puerto comenzará a finales de abril, el día 23, con la visita, por primera vez a la dársena de Curuxeiras, del ‘World Navigator’, y finalizará en 1 de diciembre, con la escala del ‘Ambience’, que también se estrena en la ría de Ferrol, aunque lo hará antes, pues recalará dos veces este ejercicio, la primera el 13 de mayo.

Las veinticuatro escalas podrían variar y, por lo tanto, aumentar o reducirse, dependiendo de las circunstancias. Es relativamente habitual que se produzcan cambios sobre la planificación prevista, por lo que desde el Puerto advierten de que no se trata de un programa definitivo. Lo que sí se puede asegurar, en el caso de que se mantenga, es que este 2026 será el año más activo en frecuencia de escalas desde 2016 –entonces fueron también 24 y con un número de turistas similar, ligeramente por encima de los 20.000–. Desde entonces, en ningún año se alcanzó esa cifra –en 2017 fueron 23 y en 2024 y 2025, una veintena exacta–, pero sí el número de pasajeros, con los 20.379 de 2017.

Con todo, el récord, tanto en escalas como en turistas, lo sigue ostentando 2014: 25 barcos y más de 39.000 pasajeros, gracias, sobre todo, al interés de la compañía Royal Caribbean, una de las compañías punteras del mundo. Este registro se romperá en los próximos años.

Planificación

El mes que viene, el espigón exterior recibirá dos escalas. Además de la del ‘World Navigator’, llegará un viejo conocido, el ‘Nansen’, el día 26, antes de dar paso al mes más intenso, mayo, que ya lo fue también en 2025. Así, el 3 arribará el ‘Fram’, que también “debuta” en Ferrol; el 13 será el ‘Ambience’; el día siguiente, el ‘Scenic Eclipse’: el 16, el ‘Ambition’; el Día das Letras Galegas, otro habitual, el ‘SH Diana’; y, para concluir el mes, el 26, el ‘Amadea’.

Una de las particularidades que presenta la planificación de este año es que la campaña, que empieza igual que en 2025, se alargará durante un mes y medio más, hasta el punto de que, habrá escalas todos los meses del año. En junio serán el ‘Mein Schiff 1’ el 16 y el ‘Azamara Jour­ney’ el 28 y el mes siguiente, el 16, el ‘Scenic Eclipse II’.

La planificación inicial, que podría variar, sitúa en este mes de marzo la firma del contrato de la concesión

También a diferencia de los últimos años, agosto será especialmente movido para Ferrol en escalas de cruceros. Visitarán la ciudad cinco trasatlánticos, empezando por el ‘Sirena’ el 10, ‘Ventura’ el 12, el ‘Spirit of Adventure’ –el más “veterano” de cuantos visitan la ciudad este año– el 15; el ‘Deutschland’ el 19 y el ‘Azamara Quest’ el 27. En septiembre habrá un viejo conocido que también repite, el ‘SH Diana’ el 5, y el 11 otro que entrará por primera vez en la ría, el ‘Hebridean Sky’.

Octubre volverá a presenciar una doble escala. Será el día 9, cuando coincidirán en el espigón exterior el ‘Hamburg’ y el ‘Mein Schiff 7’, que dejarán paso al ‘Renaissance’ el 25 y al ‘Amera’ 26. El ‘Ambition’ el 7 de noviembre, y el ‘Ambience’ el 1 de diciembre, pondrán el punto final a los cruceros en Ferrol este año, que no podrá sumar una nueva pernocta a su trayectoria en el tráfico de pasajeros, que se remonta al año 2004.

Nueva etapa

El anuncio, en noviembre pasado, de la llega de Global Ports Holding como terminalista de cruceros en Ferrol abre una nueva etapa que durará, al menos, tres décadas, que permitirá multiplicar tanto las escalas como los cruceristas.

El proyecto básico con el que la empresa, que gestiona un total de 32 terminales en cerca de una veintena de países, concurrió a la licitación lanzada por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, establece, de hecho, unos tráficos mínimos. El incremento será gradual y alcanzará su punto óptimo de operatividad a partir de 2034, cuando se prevé un flujo de 80.000 pasajeros, es decir, el cuádruple del presente año y alrededor de 55 escalas, más del doble de las actuales.

Con todo, los detalles de la nueva terminal tendrán que concretarse en el proyecto de ejecución, que puede variar con respecto al documento inicial. En todo caso, y a falta de afinar diferentes cuestiones, sí se sabe que la inversión para construir los dos edificios que darán servicio al pasaje se aproxima a los 900.000 euros, aunque el coste deberá revisarse también, atendiendo a la inestabilidad geopolítica actual, y a que en la explanada en la que se levantarán, que es la misma en la que desembarcan, en el espigón exterior, se realizará una reurbanización para acomodar el viario actual y los estacionamientos que transportarán a los visitantes una vez que bajen de los barcos.

Así, se habilitará un espacio en el que tengan cabida 14 autobuses para acercar a los pasajeros al centro de la ciudad o para trasladarlos a otras ciudades en las diferentes excursiones que puedan contratar con las navieras, así como una veintena de taxis, 63 vehículos particulares y otros cinco de “parada exprés”, tipo lanzadera.