Usuarios de los hospitales ferrolanos interponen en 2025 14.765 quejas o reclamaciones

En total se han presentado un centenar menos de quejas que en 2024 Jorge Meis

Hace años que los pacientes adscritos al Área Sanitaria de Ferrol, como ocurre con el resto de áreas de toda Galicia, pueden presentar una reclamación o sugerencia vía telemática si consideran que alguno de sus derechos han sido desatendidos. Este trámite se puede realizar hoy en día por varias vías: bien por medio del programa Contacte, al que se puede acceder en la página web del Sergas, bien en el hospital Arquitecto Marcide o también a través del Registro de la Xunta de Galicia.

Presencialmente es posible hacerlo en los centros de salud de esta circunscripción sanitaria y en el área de Atención al Paciente, situada en el Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en una oficina situada en la planta baja del edificio de Consultas Externas.

Todas las reclamaciones y sugerencias remitidas por pacientes y residentes en esta zona sanitaria son gestionadas por el Servizo de Admisións del complejo. El año pasado se realizaron un total de 14.765 contactos en esta Área, una cifra algo menor que la alcanzada en el año 2024, cuando se produjeron 15.763 contactos.

Según se informa desde la Xerencia, el 41,4% de las comunicaciones (6.112) se presentaron a través de la página web; mientras que el 58,6% del total (8.653) se realizó de manera presencial, una vía escogida mayoritariamente.

Motivaciones

Entre los motivos codificados en esas comunicaciones con la Xerencia y el Sergas, la gran mayoría de las quejas se refieren a cuestiones relacionadas con las listas de espera y demoras, un 70% del total guardan relación con esta cuestión vinculada con la atención sanitaria. Además, el 11% de las mismas tuvieron que ver con algún aspecto relativo a un proceso asistencial.

Las restantes comunicaciones guardan relación con aspectos muy diversos, siendo los trámites administrativos los mayoritarios (4,5%). En ese mismo grupo se incluyen también las referencias al estado de las instalaciones e infraestructuras, que mucha gente pone en conocimiento de las autoridades sanitarias, confiando en que se tomen medidas.

En esos contactos con los responsables médicos a través del área de Atención al Paciente u otras se incluyen también los mensajes de agradecimiento o sugerencias que les han sido trasladados, que alcanzaron el centenar en 2025.

Se informa desde el Área Sanitaria también que en el 98% de los casos ese contacto con el sistema se resuelve antes de 15 días. “Eu levaba meses agardando por unha revisión que non chegaba e foi poñer a queixa por escrito e deseguida se puxeron en contacto con nós, non tardaron máis de tres días en falarnos e outra semana para obter a cita desexada”, indica Alberto Gutiérrez, vecino de Fene, quien considera que “se a xente soubera que funciona tan ben seguro que se habían presentar moitas máis queixas das que se tramitan”. Afirma además que ya ha presentado quejas en varias ocasiones más. “Por desgraza teño que ir moito máis do que eu querería ao Marcide e xa levo algunha queixa máis, pero por cousas importantes para a saúde, non por trivialidades como fai algún, que protestan porque as obras tapan as vistas”, explica este vecino de Fene.

Y es que, tal y como aseguran desde la administración sanitaria ferrolana, se revisan uno por uno los contactos con el sistema que se reciben por las diferentes vías activas y, si a alguno no se le responde antes de los 15 días, suele ser, salvo error, “porque son necesarios informes que precisan de máis días para a súa resposta”, aseveran.

En este sentido, recuerdan que el buen funcionamiento de de este servicio que gestiona estas demandas de los pacientes está certificado en calidad desde el año 2014. Esto implica que está sometido a controles y auditorías externas en su trabajo, y que realiza sus acciones en base a criterios de calidad establecidos. De hecho, la normativa permite un plazo de un mes para la contestación de las reclamaciones, mientras que en el Área Sanitaria de Ferrol este plazo se reduce a la mitad, “situándose nos quince días”, como afirman sus responsables.

Desde el Área Sanitaria recuerdan que “é importante ter en conta que o sistema sanitario público e as persoas que o conforman son as primeiras interesadas en resolver as inquietudes da cidadanía e darlle a mellor atención posible no seu día a día”.

En definitiva, destacan que “non hai que esquecer que en nun só ano, nesta área médica se producen uns 2.500.000 actos sanitarios”, que se refieren solo a cuestiones más destacadas como citas médicas en los centros de salud y en el CHUF, las urgencias, cirugías, pruebas radiológicas o análisis en los laboratorios.

Es por ello que se indica que los 14.765 contactos realizados durante el año 2025 constituyen “unha porcentaxe miúda en relación coa enorme actividade que se realiza diariamente a prol da saúde da poboación destas comarcas”.