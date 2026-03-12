Mi cuenta

Rey Varela aborda con la AVV de Canido las actuaciones realizadas en el plan de barrios

En total, se segaron 22.000 metros cuadrados de zonas verdes, entre otras labores

Redacción
12/03/2026 20:06
Momento del encuentro del alcalde con la AVV de Canido
Momento del encuentro del alcalde con la AVV de Canido
Martín Barreiro
El Concello de Ferrol avanza en su calendario de actuaciones enmarcadas en el plan de barrios, que durante la semana del 2 al 8 de marzo se centró en el entorno de Canido. Así, el alcalde, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron esta tarde un encuentro con la directiva de la AVV en la que se analizaron las diferentes intervenciones, así como proyectos en marcha en el área.

Rey Varela, de este modo, detalló que, durante la pasada semana, el servicio de Parques e Xardíns acometió labores de siega en unos 22.000 metros cuadrados de zonas verdes, así como la poda de arbolado en las calles Pérez Parallé y Maiola, el plantado de numerosas unidades ornamentales en maceteros y la instalación de un banco y una papelera en el aparcamiento disuasorio. Urbaser, por otro lado, realizó labores de desbroce y chapeo por todo el barrio, saneó sumideros, alcantarillas y contenedores y acometió una actuación de limpieza en el lavadero de Ínsua. Por último, la empresa responsable del mantenimiento eléctrico realizó 28 intervenciones preventivas y de mantenimiento.

En cuanto a los proyectos abordados, el Concello recordó que se destinarán 1,4 millones de euros en la mejora de la accesibilidad en la zona.

