O quinto Desafío Galego crea máis de 200 potenciais neofalantes e trae a Ferrol a De Ninghures como padriños
Un total de 96 estudantes de 2º de Bacharelato e 108 de 1º participan neste 2026 na iniciativa do EDLG do IES Concepción Arenal, que convida a todo o mundo a apoiar esta mudanza linguística
Esta semana que entra, do 16 ao 27 de marzo, un total de 204 alumnos e alumnas do IES Concepción Arenal de Ferrol poñerán de manifesto o seu “desexo de lingua” coa participación na quinta edición do Desafío Galego, que propón o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro. Trátase dun proxecto referente que innova na creación dun espazo seguro para a fala, propoñendo un cronograma por obxectivos progresivos e impulsando a “galeguización” da vida virtual, que este ano contará co apadriñamento da banda De Ninghures.
Este grupo, que mestura música de raíz con rock e pop alternativo, visitará o instituto o martes 17, protagonizando un acto no que os integrantes falarán da escena musical en galego e ofrecerán unha pequena actuación. Ao seleccionar esta agrupación, que vén de obter numerosos recoñecementos e xirar por Madrid, Barcelona e Bilbao, a organización pon sobre a mesa a forza universal e contemporánea do idioma.
Nesa segunda xornada proponse extender o reto á aula e ao centro en xeral, despois de dispoñer dun primeiro día no que se suxire comezar a practicar co resto de participantes e nas redes sociais de cada un. Ademais de usalo nas plataformas habituais, dende o EDLG animan a consumir contidos en galego, en portais como GZ Música o Youtubeiras, así como a todo o público xeral a acompañar e apoiar o esforzo dos participantes, sumándose á mudanza lingüística.
Metodoloxía
A esencia do proxecto é a creación dunha comunidade de aprendizaxe, da que este ano decidiron formar parte, de xeito voluntario e asinando un acordo lingüístico no que dan conta do compromiso que asumirán durante once días, un total de 96 estudantes de 2º de Bacharelato e 108 de 1º do IES Concepción Arenal.