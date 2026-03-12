Los propietarios de terrenos en las Fragas miran a Europa con “esperanza”

Un momento de la protesta, este jueves, en Ferrol R.S.

Los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume, representados en dos asociaciones, volvieron a manifestarse por la mañana frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol con la mirada puesta y esperanzada, en esta ocasión, en Europa. Y es que el Parlamento Europeo acaba de admitir a trámite una queja por la presunta vulneración de sus derechos en la gestión de este espacio natural. La portavoz de una de las entidades, Ángeles Pita, explicó que espera que la Unión Europea se tome el tiempo suficiente “para vir, para investigar que é o que está pasando. Porque eu creo que non cumpren nin con nós nin co medio ambiente”, añadiendo que “como non saiamos de Galicia, aquí xa sabemos que non temos solución, porque a Xunta non está pola labor de avanzar en nada”.

En este sentido, la afectada se refirió a las restricciones de uso que rigen sobre sus parcelas. “En 432 hectáreas non se pode facer nada. En 3.300 e algo, pois case que tampouco, e a intención é que na zona compatible tamén se vaia mellorando e restaurando a zona de bosque atlántico”, expuso, incidiendo en que el colectivo no se opone a la conservación pero que esta “non pode ser á nosa conta, a dos pequenos propietarios”.

Los propietarios de terrenos en las Fragas urgen una reunión con Patrimonio Natural Más información

Pita remarca que “aínda por riba, non se dignan a sentarse con nós. Fai case un ano que quedamos coa directora xeral en que iamos falar das limitacións, xa nin sequera de cartos”, lamenta, recordando que “levamos 30 anos de parón”.

Soporte

En esta enésima protesta del colectivo para reclamar compensaciones justas por las restricciones en sus propiedades, el colectivo contó con el respaldo de los diputados Xosé Manuel Golpe (BNG) y Aitor Bouza (PSOE). El primero de ellos aseveró que con la admisión a trámite de la queja por parte del Parlamento Europeo “ábrese unha ventá de esperanza”. Para el nacionalista, “estamos diante dunha deixadez que dura xa moitos anos, na que a Xunta non tomou as súas responsabilidades”. Se refirió, en este sentido, a la declaración de Parque Natural “sobre terreos privados e, cando chega o momento de facerte con eses terreos, fas de todo menos aplicar xustiza. Aquí hai xente que quere vender a un prezo xusto. Xente que quere alugar e outra que quere seguir traballando e vivindo na fraga e non teñen unha opción real”, remarcando que “agora que se dedica a comprar, faino a prezos ridículos que non teñen comparación con outras zonas do Estado”.

Medio Ambiente responde a las críticas de los propietarios en las Fragas: “Non é acaído falar de migallas” Más información

Por su parte, el socialista Bouza lamentó que “a Xunta non teña escoitado aos propietarios durante todo este tempo e que ao final teña que ser a Unión Europea a que volva sacarlle as cores, nun tema importante como son as Fragas do Eume; nun tema medioambiental”.

El diputado del PSdeG-PSOE calificó de “lexítimas”, como lo hizo también Golpe, las demandas del colectivo, indicando que, con la admisión al trámite de la queja, “demóstrase que tiñan unha sustentación nas súas reivindicacións. Veremos o que conclúe”, sostuvo, añadiendo también que esta misma tarde abordarían el problema en comisión parlamentaria.

Aval de la justicia al PRUX La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, compareció este jueves ante la Comisión 2 de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos del Parlamento gallego para dar cuenta de la gestión del Parque Natural Fragas do Eume. Durante su intervención, destacó el reciente respaldo judicial al Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) y reafirmó el "firme compromiso" de la Xunta con la protección de este espacio. Así las cosas, Díaz informó a los diputados de que tres sentencias dictadas este mismo mes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avalan la normativa. Según trasladó, las resoluciones vienen a confirmar "a improcedencia de indemnizar aos propietarios de terreos localizados no interior do parque". La directora xeral argumentó que las limitaciones son inherentes a la propia figura de protección ambiental y no otorgan un derecho automático a percibir compensaciones económicas. Dichos pagos solo procederían si la declaración del parque eliminase aprovechamientos con valor económico previamente existentes. Para justificar la postura de la Xunta, Díaz recalcó que "as compensacións teñen que basearse en perdas económicas reais de aproveitamento por limitacións de uso". Asimismo, reveló que el ejecutivo autonómico solicitó a los afectados que aportasen documentación para evaluar casos concretos en una reunión pero que, "polo de agora, non se presentou nada". A este respecto, recordó también que cerca del 60 % de la superficie total del parque tiene la calificación de uso general o compatible, un nivel de protección que no conlleva "limitaciones apreciables", remarcó. La responsable de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático detalló, asimismo, los avances del programa autonómico diseñado para incrementar la superficie de titularidad pública de las Fragas do Eume mediante la compra de parcelas. Durante su comparecencia, explicó la mecánica de esta iniciativa subrayando que "a Xunta merca as parcelas a prezos baseados en valoracións técnicas obxectivas e homologadas, e asume todos os gastos para a restauración ambiental dos terreos". Díaz aseguró que existe un interés creciente por parte de los propietarios para ofertar sus fincas, con la adquisición hasta la fecha de de 103 parcelas privadas. Esta operación ha permitido incorporar más de 120 hectáreas al dominio público mediante una inversión que supera los 700.000 euros, una cifra que aumentará próximamente, aseveró, al estarse tramitando la compra de un nuevo lote. Además, la directora xeral anunció que el gobierno gallego destinará más de cuatro millones de euros al parque natural durante el período 2026-2028. Estos fondos se invertirán en la mejora de infraestructuras, instalaciones, equipamientos y labores de conservación de la biodiversidad.