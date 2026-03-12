Mi cuenta

Diario de Ferrol

La III Artabrian Weekend sitúa a Ferrol en el epicentro de la escena de los juegos de cartas

El Pazo do Monte acogerá el fin de semana del 20 de marzo la nueva edición de este evento de referencia

J. Guzmán
J. Guzmán
12/03/2026 20:04
Presentación de las diferentes pruebas y torneo
Presentación de las diferentes pruebas y torneo
Martín Barreiro
La ciudad naval volverá a convertirse en el epicentro de la escena nacional de los juegos de cartas coleccionables –Trading Card Games o TCG, en inglés– este mismo mes con la celebración de la tercera edición del Artabrian Weekend. El evento, impulsado por la entidad Artabrian Nights con la colaboración del Concello, fue presentado esta mañana en el palacio municipal por el edil de Xuventude, Arán López, y el presidente de la asociación, Miguel Vidal, quienes destacaron que no se trataba únicamente de una propuesta de carácter lúdica, sino también dinamizadora para el sector socioeconómico de la ciudad, pues sus más de 300 habitantes –provenientes de todos los puntos de España, así como de países como Portugal, Francia o Alemania–, podrán disfrutar del fin de semana en el área ferrolana.

De hecho, el cambio de fecha de la propuesta respecto a ocasiones anteriores –pasa de noviembre al fin de semana del 20 al 22 de marzo–, tiene como objetivo precisamente el facilitar a los participantes las visitas al entorno de Ferrolterra. “Despois dos éxitos do 2024 e 2025, este ano non podiamos faltar”, afirmó López, avanzando que, a día de hoy, ya hay más de 300 personas apuntadas a un evento “que demandan os mozos”.

Como novedad, destacó el edil, a los tradicionales torneos de “Magic: The Gathering”, “Star Wars: Unlimited” y “One Piece” se suman dos más: “Pokémon TCG”, uno de los juegos más veteranos y de mayor popularidad a nivel mundial, y “Riftbound”, una propuesta basada en el universo League of Legends, el clásico videojuego MOBA de Riot Games. “Isto non é só unha competición; é comunidade, convivencia e dinamización da cidade”, aseveró el edil.

La actividad, de este modo, se dividirá por días y eventos, con pruebas individuales, por equipos y modalidades propias de cada juego, consistiendo los premios en partes de la recaudación para participar y booster packs de colecciones variadas –en el caso concreto de Star Wars, el ganador podrá participar en la final internacional que se celebrará en julio en Las Vegas–. Por último, la tercera edición Artabrian Weekend también tendrá su faceta solidaria con una recogida de alimentos para el Banco de Alimentos.

La III Artabrian Weekend sitúa a Ferrol en el epicentro de la escena de los juegos de cartas
