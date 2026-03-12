Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Ferrol inaugurará la temporada de Feiras do Libro de este año

Será la primera de Galicia, coincidiendo con el 23 de abril

Redacción
12/03/2026 22:01
Imagen de una edición anterior
Archivo
La Feira do Libro de Ferrol ya tiene fecha para su realización y la primera de las jornadas coincidirá precisamente con la celebración del Día del Libro, el 23 de abril.

Así, ese jueves será la inauguración del evento, que como cada año tendrá lugar la plaza de la Constitución, que se prolongará hasta el domingo 26. La de Ferrol será en esta ocasión la primera de todas las ferias dedicados al libro que se lleven a cabo en Galicia y a la de la ciudad naval seguirán las de Santiago de Compostela, Lugo, O Porriño, Redondela, Ourense, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro y Monforte de Lemos, a finales ya del mes de agosto. Este calendario literario lo dio a conocer ayer el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ya que la Xunta colabora con la Federación de Librarías de Galicia en este evento de ferias que se presenta en esta ocasión bajo el lema ‘A porta a universos infinitos’.

El ciclo de actividades de esta edición busca fomentar, como se explicó en la presentación del calendario de ferias, la participación, mediante el debate, la conversación y la interacción directa entre creadores y público; la creatividad, incorporando nuevas actividades como rutas literarias; propuestas interdisciplinales; o el dinamismo, por medio de recitales, intervenciones artísticas y formatos ágiles. Se adelanta que la feria será más accesible, mediante programación pensada para públicos diversos, con actividades y un acceso a la información más claro y sencillo, en la línea de la Lei da cultura inclusiva e accesible, aprobada por la Xunta.

