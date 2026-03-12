Mi cuenta

Diario de Ferrol

Educación

Ferrol en Común denuncia a falla de medios humanos e un camiño seguro no CEIP Ponzos

O partido forma parte do Consello Escolar do centro

Redacción
12/03/2026 22:35
Parte exterior do CEIP Ponzos
Parte exterior do CEIP Ponzos
Cedida
Ferrol en Común, que forma parte do Consello Escolar do CEIP Ponzos, advirte da “situación crítica” á que está chegando o ensino público tanto neste como noutros centros, “nomeadamente no que se refire a persoal especializado”. Ademais, da conta da necesidade de dispoñer de camiños escolares seguros, e fai fincapé na falta dunha resposta á “demanda reiterada” do colexio ferrolán en cuestión, de pintar un paso de peóns que atravese a rúa República Arxentina á altura da Nova de Caranza.

“A día de hoxe este ensino de calidade so é posible ofrecelo grazas ao esforzo incansable de todo o profesorado do centro, que cos escasos medios que teñen veñen suplindo a falta estrutural de medios humanos para atender a todo o alumnado, moito del con necesidades educativas especiais, o cal, de non ser pola comprensión e boa convivencia de toda a comunidade educativa produciría situacións de estigmatización e discriminación”, manifestan dende FeC.

O partido tamén da conta de que onte, a concelleira de Educación “manifestou con resignación que todas as peticións foron denegadas polo servizo de recursos humanos da Consellería alegando motivos orzamentarios, o que criticamos duramente”, cualificando de “decepcionante” a actitude do goberno local.

