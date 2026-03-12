Familiares de las víctimas del franquismo solicitan el acceso al paredón del castillo de San Felipe

Momento de la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Consistorio J.G.

Familiares de las víctimas del franquismo y colectivos memorialistas solicitaron esta mañana al Concello que se permita el acceso al muro del castillo de San Felipe en el que se realizaban fusilamientos, denunciando al mismo tiempo un intento de “omitir” esta realidad en todas las actividades culturales en el espacio. Acompañados de representantes de entidades políticas y sociales como el BNG de Ferrol o Asociación de Memoria Histórica Democrática, el colectivo lamentó las trabas que se ponían desde el Ayuntamiento para acceder al espacio, recordando que en un principio la entrada sí estaba permitida, pero que años atrás se prohibió y desde entonces la directriz se ha mantenido.

Así, Tom Blanco, uno de los portavoces, aprovechó la ocasión para agradecer a los grupos municipales de la oposición su apoyo en esta demanda, explicando que al término de la rueda de prensa iban a presentar bajo registro un total de 674 firmas –incluidas las de los exregidores Manuel Couce Pereiro, Xaime Bello, Jorge Suárez y Ángel Mato– para pedir que se restituya el acceso a este paredón. “O castelo de San Felipe é unha xoia da cidade, pero ademais de ser un lugar arquitectónico singular ten unha función histórica que, actualmente, omítese”, aseguró el afectado, lamentando que no se destaque su pasado como cárcel en la que se ejecutaron a presos políticos.

“É inconcebible que, a día de hoxe, a Alcaldía de Ferrol, de forma deliberada, se empecine en non permitir o acceso ao muro no que fusilaban”, aseveró, calificando la decisión, además, de una “falta de sensibilidade” por parte del gobierno local de cara a quienes les precedieron. En este sentido, Blanco denunció que esta omisión “atenta contra o rigor histórico e a xustiza”, además de negar a los familiares la posibilidad de dignificar a las víctimas de la represión.

Por su parte, Sabela Díaz, otra de las afectadas, relató su experiencia relativa a las diferentes visitas organizadas a la fortaleza el pasado verano. A este respecto, denunció que en todas las excursiones, salvo en una, no se hizo mención a las ejecuciones realizadas en el castillo y que en la que sí se hizo no solo no se permitió la entrada al paredón, sino que se dio a entender, erróneamente, que sí se permitía.