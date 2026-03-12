El Marcide incrementó en 2025 la actividad quirúrgica pero también los tiempos de espera

Fernanda López Crecente, acompañada por el director asistencial, Salvador Mariño-Ageitos y del director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Jorge Meis

Los profesionales del Complexo Hospitalario Universitario del Área Sanitaria de Ferrol realizaron, durante el pasado año 2025, un total de 12.837 cirugías, 403.150 consultas, y 213.913 pruebas. Así lo destacó este jueves la gerente, Fernanda López Crecente, quien, acompañada por el director asistencial, Salvador Marino-Ageitos Monteagudo, y el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz Iglesias, agradecían la labor de los profesionales, e informaban también sobre los datos de actividad y de demora media en el sistema sanitario, que se acaban de publicar en el espacio electrónico del Servizo Galego de Saúde.

Los profesionales de la gestión informaron también de que se atendieron un total de 194.213 urgencias, 69.475 de ellas en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Se produjeron, además, un total de 15.523 ingresos hospitalarios. Se indicó, asimismo, que en la totalidad de las cifras de actividad se ha producido un incremento con respeto el año anterior.

Por otra parte, informaron también que la demora media para una cirugía en el Área Sanitaria de Ferrol se sitúa 62,7 días. En el caso de las consultas externas, la espera media es de 71,4 días.

Ninguna espera superior a seis meses

Del total de las 3.285 personas que están esperando una intervención quirúrgica en la actualidad en el Área Sanitaria de Ferrol, el 74% (2.447) espera menos de tres meses, y nadie lo hace más de 6 meses.

En cuanto a las consultas externas, aguardan una consulta en este momento un total de 15.921 personas; y el 71% (11.322) de las mismas esperan menos de tres meses. El tiempo medio para las pruebas diagnósticas se sitúa en los 60,8 días.

Prioridad y vías rápidas

En el ámbito quirúrgico, sigue destacando la intensificación del trabajo de los profesionales para segmentar a los pacientes en función de la prioridad, y que reciban primero asistencia aquellos que más lo precisan, siguiendo protocolos y recomendaciones de las sociedades científicas y criterios sistematizados, clínicos, funcionales, y sociales, como entre otros, la gravedad de la enfermedad por la que se ve afectado.

Balance 2025 ASF

Las cifras de demora de los pacientes prioritarios en Ferrol ha sido baja, desde que se inició la búsqueda activa de estos pacientes con mayor prioridad, indicaron desde la Xerencia. Así, en Ferrol aguardan de media 13 días los pacientes con prioridad 1; y 59,7 días los de prioridad 2. En la prioridad 3, la espera se sitúa en los 65,9 días.

Además, el sistema sanitario gallego ha habilitado fórmulas para que los pacientes que realmente lo necesitan no tengan que esperar, como son las vías rápidas o el decreto de garantías. En lo que se refiere a las vías rápidas, se encauzaron en el sistema un total de 2.080 pacientes con sospecha diagnóstica de cáncer. Estas vías son circuitos asistenciales para el abordaje de pacientes con sospecha de un posible cáncer.

La finalidad es que el tiempo que transcurra entre el diagnóstico de sospecha y la primera valoración especializada no sea superior a los 15 días. La clave de estas vías rápidas es la coordinación y el trabajo en equipos multidisciplinares de los profesionales del área implicados en estas patologías. Con la implantación de vías rápidas se procura que el diagnóstico se haga lo más rápido posible. Se trata de establecer criterios organizativos y estándares de atención, crear comisiones de tumores, y desarrollar protocolos específicos, como los que ya existen desde hace años en esta Área. Desde la Xerencia se apunta que se consiguen mejoras en lo que respecta a los tiempos de respuesta y se evita la duplicidad de pruebas o actividades redundantes. El objetivo actual es mejorar la calidad de vida de las y de los pacientes que sufran esta patología, e incrementar su supervivencia.

En ese sentido, la máxima responsable de la institución médica, Fernanda López, destacó que esta forma de intervención mejora la vida de muchas personas cada año. "Los tiempos generales pueden aumentar pero nosotros hacemos una valoración positiva en tanto que de lo que se trata es de atender preferentemente a los pacientes prioritarios".

Decreto de Garantías

Desde el Área Sanitaria de Ferrol también se recuerda la puesta en marcha del Decreto 105/2017, de 28 de septiembre, por medio del cual se regula el sistema de garantías de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias públicas, que establece el derecho a un tiempo máximo de respuesta en la atención hospitalaria programada de la que se pueden beneficiar todos los ciudadanos del sistema. Este decreto recoge patologías, pruebas diagnósticas y vías rápidas con enfermedades incluidas como cánceres, patologías severas de las válvulas cardíacas, aneurismas cerebrales, obstrucción y estenosis arteriales graves, desprendimientos de retina o hidrocefalias.

Cuando el paciente se incluye en la lista de espera, en los servicios de Admisión se le informa de la aplicación de esta regulación. En el Área Sanitaria de Ferrol, un total de 4.775 personas se acogieron a este decreto, con actividad garantizada: un total de 1.285 en el ámbito quirúrgico; otras 3.049 personas de consultas externas; y 441 en el terreno de las pruebas.