El Gobierno destina 140.000 euros para reparar el firme de la FE-13 dañada por los temporales

El subdelegado en A Coruña, Julio Abalde, se desplazó este mediodía a Ferrol para supervisar el inicio de los trabajos

Redacción
12/03/2026 19:59
Las obras tendrán una duración aproximada de una semana
Jorge Meis
El Gobierno central ha destinado una partida de unos 140.000 euros para la reparación del firme de la FE-13, entre la glorieta de Basanta y la que da acceso al barrio de San Pablo y las superficies comerciales Decathlon y Mercadona, dañada por los fuertes temporales que azotaron el área durante los meses de diciembre, enero y febrero. Así lo detalló el subdelegado del Ejecutivo en A Coruña, Julio Abalde, durante una visita a la infraestructura con motivo del inicio de las obras.

La actuación, explicó el representante gubernamental, está englobada en el Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia, activado recientemente por el Ministerio de Transporte para paliar los daños de los fenómenos meteorológicos. En este sentido, Abalde afirmó que, en el caso de Ferrol, el vial se había arreglado apenas seis meses antes, pero que, tras los episodios tormentosos, era necesaria una nueva intervención para garantizar la seguridad de los usuarios. Las obras, avanzó el subdelegado, tendrán una duración aproximada de una semana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El subdelegado y la concejala de Urbanismo en la FE-13
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Blanca García, que acompañó al representante durante la visita, agradeció a Julio Abalde y a Demarcación de Carreteras el inicio de los trabajos, explicando que desde el Concello se estaba reclamando una actuación de conservación en este vial desde el pasado mes de septiembre. De igual modo, la responsable municipal también hizo mención a los desbroces que ya se están acometiendo en varias carreteras de titularidad Estatal –como la Trinchera–, recordando al mismo tiempo que el Concello también cuenta con su propio programa de reparación de aglomerados que dispone de un presupuesto cercano a los dos millones de euros.

El Plan Especial para A Coruña está presupuestada en 40,9 millones de euros y supondrá un total de 587 intervenciones en ocho carreteras y vías de alta capacidad de la provincia.

