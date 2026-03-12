El Gadesport O Parrulo Ferrol busca un rival a su altura: el equipo inclusivo es único en Galicia

La mayoría de integrantes del Gadesport con Pepón y Pol durante una sesión en el pabellón de A Malata Emilio Cortizas

Ser diferente a la mayor parte de la gente que te rodea te cierra muchas puertas en una sociedad donde la integración es todavía una asignatura pendiente, pero también te abre algunas ventanas por las que se pueden ver horizontes ilusionantes. Esto es lo que les ha pasado a quienes integran el equipo del Gadesport O Parrulo, el único conjunto inclusivo de toda Galicia que se dedica al fútbol sala y que afronta su tercera temporada de entrenamientos en el pabellón de A Malata cada semana, puntualmente, a las órdenes de Pol Cuairán y Pedro Dopico, “Pepón”.

Ellos y ella —que forman parte de la comunidad educativa del centro Souto de Leixa— nunca se imaginaron que acabarían vistiendo la camiseta ‘parrula’, pero ahora la lucen con orgullo sobre el parqué y tienen una meta: encontrar a otro colectivo con el que medir sus fuerzas en un partido amistoso. Con edades comprendidas entre los 24 y los 65 años, son reacios a ocultar su sonrisa cuando se les pregunta qué supone para ellos formar parte del club ferrolano.

Buscando un contrario

“Estamos muy contentos, nos tratan muy bien aquí”, aseguran, relatando que las estrellas del primer equipo se ejercitan después de ellos, lo que les ha permitido estrechar lazos e incluso integrar a alguno en las pachangas con las que acaban la sesión. “Nos hace mucha ilusión”, continúan, al tiempo que Rosario, la única chica, confirma que “nos divertimos un montón, nos echamos unas risas y pasamos el tiempo muy bien”. Para Barreiro, José Manuel Alonso, José de la Torre, Juan Antonio Barcos, Rubén Pardo García, Gustavo, Adán, Juan Luis y Rubén —nombres a los que tenemos que sumar también los de Dani, Carlos y Fran— la de cada martes, de 17.00 a 18.00 horas, es una deliciosa rutina.

Coinciden en que el fútbol sala es, en este caso, secundario y aunque alguno de ellos se mide a su sobrino, que también es futbolista, lo cierto es que tienen ganas de estrenarse jugando contra un contrario. “Lo echamos de menos y lo necesitamos para que nos vea la gente y nos conozca, igual que a los jugadores del primer equipo”, explican, pero “no es fácil, cuesta un poco encontrar rivales, llevan tiempo mirando y el club todavía no los ha encontrado”, lamentan. Desde O Parrulo apuntan que lo más cerca que han estado del debut fue en una cita conjunta que finalmente no se celebró con los Genuine de Baxi y Racing.

En cuanto a esta búsqueda de oponentes, Pol Cuairán traslada que “me gustaría mucho por ellos, me encantaría”, incidiendo en que “cuando pasa un cierto tiempo, te preguntan cuándo van a jugar un partido y, si por mí fuese, claro que lo haríamos, les iría bien”. No obstante, el técnico no deja de subrayar que “tendría que ser un encuentro adaptado a ellos, con reglas y arbitrajes concretos; pero sería ideal porque se motivarían aún más y también está el componente de romper un poco la rutina, salir del centro durante un día, serían muy felices”.

Por eso, se atreve a lanzar un llamamiento “a algún club de Galicia que esté interesado, o también a algún centro que pueda hacerlo; se podría montar un choque puntual o incluso una liguilla, estoy seguro de que el club me ayudaría a todo”. Mientras no llega, el entrenador palia la falta de competición con “un entrenamiento muy pautado porque son chicos de mucha rutina y, cuando la cogen, se establecen cánones que están perfectos”, poniendo ejemplos como los juegos de coordinación, lateralidad y, por supuesto, el partidillo de fin de sesión.

Pol, un referente

Recordando el catalán a Álex Naveira y Sergio Vázquez, los que empezaron entrenando con el Gadesport O Parrulo el año anterior a su llegada, confiesa que cuando le propusieron sentarse en el banquillo de esta escuadra tan especial “me hizo muchísima ilusión” y estas dos temporadas han servido para forjar un vínculo muy estrecho. “Estás cinco minutos con ellos y ves cómo te hablan, cómo te abrazan, cómo te miran... Merece mucho la pena. Están siempre encima de ti, llamándote, y cuando me ven con el primer equipo, antes de saludarlos a ellos, se dirigen a mí porque me ven como un referente, como su ídolo. En esta hora de fútbol con ellos eres Dios”.

“Pol nos gusta mucho, lo hace muy bien con O Parrulo y también con nosotros; lucha por lo que puede y está pisándole fuerte”, dicen sus pupilos, añadiendo que “es genial, muy bueno, el mejor entrenador que podemos tener porque va a su ritmo y se adapta al nuestro, no nos hace hacer cosas que nos puedan cansar de más”.

Siempre ganan

El técnico confirma que sus ‘parrulos’ más genuinos “no son muy competitivos, pero sí quieren marcar goles, celebrarlos y, como suelen estar los del primer equipo, a lo mejor se los dedican a Rubén [Orzáez] o a Iván Rumbo, a todos” y que esa emoción se traduce entre semana en el deseo de que llegue el martes. “A mí también me da la vida. Hay días que reconozco que tienes todo el día de trabajo, llegas aquí y debes estar con ellos y luego con O Parrulo, y estás cansando ya de pensarlo; pero al saber la ilusión que les produce, se te quita todo porque te ven y son felices”.

No son pocos los jugadores del conjunto profesional que se acercan a sus compañeros del Gadesport y “están atentos a todo, si pueden hacer cualquier cosa por ellos, la hacen”. También en el caso de Gerard Casas, su técnico, que “cuando puede, viene, lo que pasa es que o él o yo tenemos que estar haciendo cosas”. “Los ‘entrenos’ les aportan mejoras coordinativas, visuales, auditivas... El objetivo es que se lo pasen bien y mejoren, no que compitan. Nos equivocaríamos si únicamente nos centrásemos en eso porque empezarían los problemas. Sería complicado gestionar las derrotas y las victorias. Es todo mejor en juegos, sin resultados, obligar a dar la mano y que se lo pasen bien”, concluye Cuairán.

Muchos beneficios

Miriam Lago Díaz y Andrea Tejedor Bartolomé son las educadoras sociales que llevan el programa de actividades que se realizan en el Souto de Leixa, incluidas las que se hacen con otras entidades, como el caso de O Parrulo pero también del Baxi, el Racing o la ASCM. Apuntan que en este caso nació su afición porque “los usuarios empezaron a demandar que querían ir a los partidos, que los clubes siempre nos invitan, y entonces surgió la idea de formar un equipo inclusivo”, recuerdan, valorando que “les gusta mucho, vienen muy contentos y les mantiene activos... Es todo positivo”.

“Los beneficios son totales: desde la condición física al compañerismo, pasando por ejercitar la paciencia o el compromiso. Cuando comienza la temporada nos reunimos con ellos y les trasladamos que deben ser también responsables, que si se comprometen, deben cumplir con el grupo”, enumeran antes de insistir en que “saben que forman parte de algo importante”.

“Lo que se busca es la inclusión”, resumen las profesionales, que también apoyan al Gadesport en la búsqueda de rivales. “Nos parecería estupendo, ojalá los encuentren. Ojalá este reportaje sirva a los clubes de otros sitios para animarse a formar más equipos inclusivos”, alientan Miriam y Andrea, certificando que, por el momento, no ha surgido en conversaciones con otros centros, pero “si prestamos un poquito más de atención, a lo mejor pueden ir apareciendo cosas, la verdad. Estaremos muy atentas”.

Pol Cuairán, entrenador del Gadesport O Parrulo Emilio Cortizas

“Entrenar con ellos me da la vida y te hace valorar mucho las cosas que podemos hacer” Pol Cuairán

Para Pol Cuairán, entrenar a los chicos y chicas que conforman O Parrulo Gadesport es una suerte. El catalán siente que la hora que pasa le sirve para “volver a la realidad y darte cuenta de muchas cosas”. Por ello, a pesar de lo mucho que los quiere, también les mete caña para que sigan mejorando.

¿Qué le motivó a empezar a trabajar con O Parrulo Gadesport?

Siempre ha sido un ámbito que me ha llamado mucho la atención. Siento mucha empatía por ellos y si puedo ayudarles a que mejoren mínimamente el tema táctico, que se lo pasen bien y se diviertan jugando, pues encantado de ayudarles.

Además, también es entrenador en el primer equipo, ¿cómo adapta los entrenamientos?

No tienen nada que ver (ríe). Piensa que los entrenamientos que se hacen con el equipo Genuine es para que se lo pasen bien, para que mejoren la coordinación, que estén a gusto entre ellos fuera del centro y que aprendan un mínimo sobre el fútbol. No tienen nada que ver con el primer equipo que es competición.

¿Qué es lo que más le cuesta?

Creo que el tema de la paciencia que hay que tener con ellos. No es que cueste, sino que cualquier persona que se dedique al deporte a un nivel alto y hace un entrenamiento con chicos que no están acostumbrados a entrenar a fútbol hay que tener mucho temple, repetir las cosas y atesorar mucha empatía para entenderlos, a la vez que estar encima de ellos.

Al verle entrenar, se nota que no tiene ese toque paternalista del que se puede pecar...

Siempre he sido una persona muy competitiva y exigente. Toda mi vida he trabajado con niños en el colegio y siempre he sido muy estricto con ellos. A mí, cuando me lo comentaron, hablé con la directora del centro, le expliqué el método de entrenamiento que podía tener con ellos y me dijo que perfecto, que lo prefería. Quería que les exigiera porque si todo el mundo les da la razón, no aprenden. Muchos se te suben a la chepa y no hacen nada. Entonces yo les aprieto y creo que mejoran un poco porque les meto caña.

Estos entrenamientos les generan muchos beneficios a ellos, pero ¿qué le aportan a usted?

Lo hablé con Gerard [Casas, entrenador del primer equipo] muchas veces. Te das cuenta de muchas cosas. Yo sólo estoy una hora a la semana con ellos, pero es como volver a la realidad porque valoras muchísimo la facilidad que nosotros tenemos a la hora de poder hacer lo que queramos. Ellos, quieras o no, tienen una discapacidad, sea motriz, intelectual o la que sea, que no les permite hacer el cien por cien de las cosas. Eso te hace valorarlo mucho. Además, me dan la vida porque si estás con ellos, lo van a dar todo por ti. Te quieren, eres su referente y eso hace que salgas muy contento.