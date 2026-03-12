Mi cuenta

El Concello presenta a los grupos el borrador de las bases para las ayudas a entidades vecinales

El documento recoge dos líneas de subvenciones diferentes para asociaciones

Redacción
12/03/2026 20:09
Tras su aprobación en XGL, el texto será remitido para su publicación en el BOP
Emilio Cortizas
El gobierno local de Ferrol presentó esta mañana a los grupos de la oposición, en el marco de la última comisión de Participación Cidadá, el borrador de las bases para la concesión de ayudas a entidades vecinales en su convocatoria del presente ejercicio 2026. El documento, tal y como detalló el responsable del Área, Javier Díaz, será ahora llevado a la XGL para su aprobación definitiva, tras lo cual se remitirá al Boletín Oficial de la Provincia para su puesta en funcionamiento.

“Nos últimos anos, as entidades veciñais teñen reforzado de maneira notable a súa actividade social mediante unha programación estable ao longo de todo o ano, contribuíndo así a dinamizar a vida comunitaria nos barrios e parroquias e a complementar o traballo que se impulsa desde o Concello”, aseveró el también teniente de alcalde. En este sentido, desde el Consistorio se incidió en la necesidad de estas ayudas teniendo en cuenta factores como el incremento poblacional y de la demanda de las propias entidades en términos de participación, de modo que en las áreas con más habitantes las asociaciones deben asumir nuevos gastos derivados del alquiler de locales para poder realizar sus actividades.

Por tanto, el borrador presentado ayer recoge dos líneas de subvenciones: una para sufragar el coste de iniciativas de interés general que dinamicen la vida de los barrios y parroquias; y una segunda para aquellos de carácter más general.

