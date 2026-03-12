Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Arriado de Bandera en Ferrol con celebración para el cuerpo de Intendencia

El general de división Jaime Montero Fernández de Bibadilla presidió el acto

Redacción
12/03/2026 22:06
Capitanía arriado de bandera
Capitanía arriado de bandera
Daniel Alexandre
El general de división Jaime Montero Fernández de Bibadilla, director de Asuntos Económicos de la Armada, presidió ayer el arriado de bandera en el Palacio de Capitanía, con motivo de la conmemoración del 309º aniversario de Intendencia.

Participaron también, formando en el acto, los alumnos de la promoción número 100 de tenientes de la Escuela Naval Militar, que actualmente se encuentran realizando su periodo de prácticas en distintas unidades de la Armada en Ferrol.

Capitanía arriado de bandera
El acto estuvo presidido por el director de Asuntos Económicos de la Armada 
Daniel Alexandre

La jornada comenzó con la formación de la Sección de Honores del Arsenal de Ferrol y de la Unidad de Música del Tercio del Norte. Ambas unidades desfilaron desde las inmediaciones de la iglesia de San Francisco hasta ocupar sus posiciones junto al mástil de la bandera en Herrera. Tras el arriado, el acto concluyó, como viene siendo habitual, con la interpretación de la Oración de la Noche.

