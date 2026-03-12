Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Alarma entre los usuarios de la FE-15 por un conductor supuestamente indispuesto

El hombre detuvo su vehículo en el margen de la calzada y, al parecer, se tendió en la misma

J. Guzmán
J. Guzmán
12/03/2026 17:30
Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061 y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico
Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061 y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico
Jorge Meis
Numerosos usuarios de la autovía FE-15 alertaron este mediodía al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 en relación a un conductor que supuestamente se había encontrado indispuesto y había estacionado en uno de los márgenes del vial. Según detalló la central autonómica, el incidente se registró sobre las 14.00 horas a la altura del punto kilométrico 1 de la mencionada carretera.

Así, los vecinos señalaron que había un coche detenido en el arcén de la autovía, por lo que en un principio se creía que podría tratarse de una salida de vía, informando algunos de que creían que había un varón en su interior. No obstante, una última llamada, recibida unos 15 minutos más tarde, indicaba que el hombre había salido del turismo y se había tendido en el suelo.

Desde el 112 se apunta, sin embargo, que carecen de información actualizada al respecto tras movilizarse hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Colisión en Narón

Por otra parte, poco después de las 14.20 horas de este jueves se registró un segundo accidente de tráfico, en este caso en el término municipal de Narón. Tal y como relató el Centro Integrado, el incidente tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 2 de la FE-12, en el entorno de O Feal y a escasos metros de la intersección con la carretera CP-5401.

El siniestro, un choque entre dos turismos, se saldó con daños materiales y con una de sus ocupantes aquejándose de un fuerte dolor cervical. Hasta el punto acudió una ambulancia asistencial del 061 y una patrulla de la Guardia Civil, si bien se desconoce si fue necesario el traslado de la mujer al centro hospitalario de referencia.

